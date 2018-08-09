Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с американской заявкой в Комитете СБ ООН 1718 по КНДР по расширению санкционных списков

Россия заблокировала американскую заявку в Комитете СБ ООН 1718 по КНДР о введении международных санкций против одного физического и нескольких юридических лиц, включая российский коммерческий банк «Агросоюз», якобы ведущих незаконную деятельность в нарушение действующего применительно к этой стране санкционного режима.

Представленная американцами доказательная база в обоснование своего предложения совершенно неубедительна. Отторжение вызывают и ставшие уже нормой «нажимные» методы работы в СБ ООН и его вспомогательных органах делегации США, пытающейся продавить в режиме искусственного цейтнота угодные ей решения без должного учета мнения других членов. Налицо также стремление американцев «освятить» авторитетом Комитета СБ ООН 1718 только что введенные ими под надуманными предлогами аналогичные односторонние рестрикции.

Новые санкционные заходы США не только не способствуют оздоровлению атмосферы российско-американских отношений, но также идeт вразрез с логикой разрядки напряженности вокруг КНДР. Очевидно, что Вашингтон стремится сохранять «максимальное давление» в отношении Пхеньяна как можно дольше, по сути вплоть до «завершения процесса денуклеаризации». Подобная деструктивная для урегулирования проблем Корейского полуострова линия вызывает крайнее неприятие.