Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 9 августа 2018 года

Об участии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в СМИД прикаспийских государств

11 августа Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в восьмом Совещании министров иностранных дел прикаспийских государств (СМИД), посвященном подготовке Пятого каспийского саммита.

Предыдущая аналогичная встреча министров прошла в Москве 4-5 декабря 2017 г.

Хотела бы также обратить ваше внимание на опубликованное сегодня в газете «Коммерсантъ» подробное интервью статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина по каспийской проблематике и по подготовке соответствующих мероприятий, о которых я только что сказала.

Назад к оглавлению

О визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Турцию

13-14 августа по приглашению Министра иностранных дел Турции М.Чавушоглу, которое было передано в феврале этого года, Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в Совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях.

В рамках визита планируется выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на Совещании послов, а также встреча с Министром иностранных дел Турции М.Чавушоглу. Основное внимание в ходе российско-турецких контактов будет уделено актуальным вопросам международной повестки дня: состоянию дел в сирийском урегулировании, на Ближнем Востоке, в Закавказье и в Центральной Азии, на Украине, в Черноморском регионе, а также будут обсуждаться другие актуальные вопросы.

Министры рассмотрят повестку, связанную с дальнейшим развитием двусторонних торгово-экономических связей с упором на мониторинг осуществления ключевых проектов в сфере энергетики, в частности, строительства газопровода «Турецкий поток» и сооружения первой в Турции атомной электростанции на площадке «Аккую», а также на расширение связей в новых областях. Будет также рассмотрен предстоящий график контактов на различных уровнях.

Если будут внесены корректировки в график Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова, мы вас дополнительно проинформируем.

Назад к оглавлению

О развитии ситуации в Сирии

Общая ситуация в Сирии остается напряженной. Однако в ее развитии закрепляется положительная динамика. На юго-западе Сирии очаги терроризма полностью уничтожены. Восстановлен контроль над границей с Иорданией. Завершается процесс нормализации в освобожденных от террористов районах. В т.н. «замиренных» населенных пунктах в провинции Кунейтра и Дераа начато восстановление инфраструктуры, оказывается помощь возвращающемуся мирному населению. Сирийское общество Красного Полумесяца (СОКП) во взаимодействии с ВПП ООН за последний месяц направило в Дераа 64 тыс. продуктовых наборов. Около 1,5 тыс. человек получили квалифицированную медицинскую помощь в трех мобильных клиниках СОКП. Параллельно продолжается урегулирование правового статуса бывших членов НВФ. В частности, за последние месяцы более 500 боевиков и дезертиров, находившихся в населенных пунктах Тейиба и Амтая, воспользовались президентской амнистией.

Благодаря ликвидации террористов вблизи Голанских высот Силы ООН по наблюдению за разъединением получили возможность возобновить патрулирование в районе поста Убур, прерванное в 2014 году. Вдоль этой ооновской линии разграничения дислоцированы сирийские, а также российские военные.

Правительственные силы Сирии начали масштабную контртеррористическую операцию на востоке провинции Сувейда. По оставшимся здесь опорным пунктам игиловцев, которые еще не уничтожены, работает артиллерия и авиация.

В ответ на провокации террористов из «Джабхат ан-Нусры» и присягнувших ей НВФ сирийская армия наносит удары по их позициям на западе Идлиба, а также в горной местности на севере провинции Латакия. В последние дни успешно отражена атака «нусровцев» на севере провинции Хама.

В рамках заявленного руководством Сирии курса на возвращение сирийских беженцев на родину Правительство Сирии приняло решение о создании специального Координационного комитета во главе с Министром местного управления и экологии Х.Махлюфом, который сообщил о возвращении уже более 3 млн. ВПЛ в свои дома. Кроме того, по данным ООН, в ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться около 890 тыс. беженцев. Более конкретный пример – администрация г.Растан на севере провинции Хомс сообщила, что за три месяца, прошедшие после освобождения города от террористов, туда возвратилось около 1,5 тыс. местных жителей, а в соседнем г.Тельбиса за то же время население увеличилось с 5 тыс. до 12 тыс. человек за счет вернувшихся домой мирных граждан.

Назад к оглавлению

О ходе расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике

7 августа сотрудники Посольства России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) провели встречу с руководством Национальной жандармерии ЦАР. Местные правоохранители ознакомили российских дипломатов с известными следствию фактами, полученными в ходе расследования убийства журналистов, а также позволили переговорить с перевозившим их шофером, который является очевидцем того, что произошло.

Из свидетельских показаний водителя следует, что 28 июля россияне познакомились с ним в одном из кафе Банги и предложили сопровождать их на личном автомобиле в течение десяти суток.

На следующий день журналисты предприняли попытку попасть в тренировочный лагерь Беренго, в котором российские инструкторы обучают центральноафриканских военнослужащих, но, не имея разрешения Министерства обороны ЦАР на посещение военного объекта, получили отказ от охранявших лагерь центральноафриканских солдат.

30 июля около 11.00 журналисты отправились в г.Бамбари, расположенный к северу от столицы ЦАР. В г.Дамара в 70 км от Банги они сделали остановку и в течение полутора часов вели съемку и беседовали с местными жителями. После этого, не объясняя мотивов, журналисты приняли решение отклониться от первоначального маршрута, попросив водителя ехать в г.Декоа. По прибытию в г.Сибю, расположенный по пути в Декоа, около 18.30 их машина была остановлена центральноафриканским военным патрулем, который настоятельно рекомендовал не ехать дальше и провести ночь в Сибю, поскольку за городом начинается неконтролируемая властями территория. Однако журналисты настояли на своем, ссылаясь на то, что куда-то торопятся, и после долгого спора их все-таки пропустили.

В отношении самого преступления водитель в целом повторяет ранее озвученную им версию о нападении неизвестных вооруженных грабителей на дороге в Декоа между 20.00 и 21.00.

Правоохранительные органы ЦАР продолжают расследование случившегося. Важной уликой для следствия могут стать ноутбук, съемные носители информации, а также мобильный телефон одного из журналистов с российской и центральноафриканской сим-картами. В настоящее время готовится запрос к местному оператору сотовой связи с просьбой предоставить информацию о звонках и сообщениях, сделанных с этого телефона.

В ответ на обращение Следственного комитета Российской Федерации директор Национальной жандармерии ЦАР подтвердил российскому Посольству в Банги, что центральноафриканские правоохранительные органы открыты к сотрудничеству с российскими следователями, готовы принять их в ЦАР и создать необходимые условия для работы, включая обеспечение безопасности и организацию выезда на место преступления.

Мы фиксируем готовность центральноафриканских властей к самому тесному сотрудничеству с российской стороной в целях выяснения всех обстоятельств произошедшей трагедии. В этой связи выражаем удовлетворение тем, как на данный момент продвигается взаимодействие с центральноафриканскими властями.

МИД России продолжает держать этот вопрос на особом контроле и по мере поступления информации будет сообщать о ходе следствия, разумеется, во взаимодействии с российскими правоохранительными органами.

Назад к оглавлению

О ситуации вокруг арестованной в США М.В.Бутиной

Держим на особом контроле ситуацию вокруг М.В.Бутиной, арестованной 15 июля в США по обвинению в деятельности в качестве «агента иностранного правительства».

Нами принимаются все возможные меры для улучшения условий содержания М.В.Бутиной в тюрьме, где она столкнулась с откровенной дискриминацией со стороны американских властей. Так, на россиянку неприкрыто оказывается психологическое давление, постоянно устраиваются обыски в камере, не оказывается медицинская помощь, вводятся различные ограничения, которые не затрагивают при этом других заключенных.

Совершенно очевидно, что все эти шаги представляют собой не что иное, как попытку заставить М.В.Бутину признать вину. Оно и понятно, поскольку все обвинения против нашей гражданки носят явно надуманный характер и выстраиваются вокруг вырванных из контекста сообщений в социальных сетях.

В этой связи решительно требуем незамедлительно прекратить уголовное преследование М.В.Бутиной, ставшей жертвой внутриполитической борьбы в США, и освободить ее.

Со своей стороны продолжим добиваться соблюдения властями США прав и законных интересов М.В.Бутиной.

Назад к оглавлению

О задержании российских граждан в США

С озабоченностью восприняли сообщения о новых арестах россиян в США. На прошлой неделе агенты ФБР задержали М.Суверина, Н.Тюпикина, А.Ливадного и С.Лисицкого по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в составе преступной группировки.

Посольство России в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент за разъяснениями произошедшего, а Генконсульство в Нью-Йорке связалось с местным отделением ФБР и провело встречу с М.Сувериным, находящимся в следственном изоляторе. В настоящее время выясняем местонахождение остальных арестованных, активно решаем вопрос об организации консульской встречи с ними.

Продолжаем внимательно отслеживать ситуацию, одновременно принимаем все возможные меры для защиты прав и законных интересов наших граждан.

Назад к оглавлению

О решении США ввести новые антироссийские санкции

К сожалению, в очередной раз вынуждены обратиться к теме введения Вашингтоном санкций в отношении России.

Вчера Госдепартамент США объявил о новой порции рестрикций. На сей раз в качестве надуманного повода выбрана история с отравлением Скрипалей. Руководство нашей страны напрямую обвиняют в использовании боевого нервно-паралитического вещества «Новичок», хотя британская сторона до сих пор так и не смогла представить никаких доказательств российской причастности к тому, что произошло в Солсбери, и отказывается от сотрудничества с российской стороной в соответствующем расследовании. Тем не менее, даже в отсутствие каких-либо свидетельств на этот счет, американская Администрация, в том числе прикрываясь некой союзнической солидарностью, сочла необходимым ввести новые одиозные санкции.

В объявленном перечне ограничений, которые должны вступить в силу 22 августа, – запрет на оказание России «любого иностранного содействия», за исключением гуманитарного, продажу товаров военного и двойного назначения, отказ от предоставления госкредитов и другой финансовой помощи. В качестве условия для снятия санкций выдвигаются заведомо неприемлемые для нас требования. Причем это лишь первый этап. Нам угрожают дальнейшим наращиванием санкционного давления.

Таким образом США осознанно идут по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений, которые и так сведены их усилиями практически к нулю. Вместо того, чтобы всерьез заняться поиском путей улучшения связей, как это обсуждалось в ходе недавнего саммита в Хельсинки, в Администрации США все силы бросили на то, чтобы еще больше осложнить ситуацию.

Расчет тех, кто стоит за очередным витком раскручивания т.н. «дела Скрипалей», очевиден. Они стремятся всеми правдами и неправдами удержать на плаву эту выгодную для них антироссийскую тему в качестве инструмента для продолжения демонизации России. Это, помимо прочего, попытка выставить наше государство как не выполняющее свои международные обязательства. В данном конкретном случае – по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Хотя всем прекрасно известно, что Россия еще в прошлом году полностью ликвидировала свои запасы химоружия в строгом соответствии с обязательствами по КЗХО. В отличие от американцев, которые так и не уничтожили собственные химарсеналы и постоянно переносят сроки реализации соответствующей программы. Тем более на этом фоне эти безосновательные обвинения выглядят просто цинично.

Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с нами с позиции силы и языком ультиматумов бесполезен и бесперспективен. Мы займемся проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона.

На этом фоне причудливо выглядят подтверждения американской Администрации о готовности, тем не менее, продолжать усилия по улучшению отношений с Россией. Неприкрытое лицемерие. К сожалению, дела Вашингтона свидетельствуют об обратном. Складывается впечатление, что у США и их союзников закрепился новый поведенческий стандарт, когда в адрес России выдвигаются разного рода одиозные обвинения, не подкрепленные какой-либо доказательной базой.

Хотела бы также сказать, что на прямой вопрос российского представителя, который был приглашен в Госдепартамент США, завершено ли расследование по т.н. «делу Скрипалей», ответа не последовало. То есть вся это обвинительная пирамида строится в отсутствии какой-либо правовой почвы, и нам еще говорят о каком-то международном праве, соблюдении юридических норм и уважении обязательств. Ответа на прямой вопрос не последовало, потому что не нашли, что ответить. Это очевидно, потому что следствие в Великобритании очень скупо на комментарии.

Это не единственный вираж, который был сделан американской Администрацией в последнее время. Это и новые экономические рестрикции в отношении Китая, возобновление санкций в отношении Ирана, о чем расскажу подробнее. Такое ощущение, что часть политической элиты в США «пошла в разнос».

Назад к оглавлению

О возобновлении США односторонних санкций против Ирана

Президент США Д.Трамп 6 августа подписал указ, восстанавливающий в два этапа антииранские санкции, отмененные в 2016 г. в связи с подписанием Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Первые рестрикции вступили в силу 7 августа. Они касаются финансового и банковского секторов Исламской Республики, а также ряда товаров, включая поставки гражданских самолетов. Вторая санкционная волна, введение которой запланировано на 5 ноября, должна ударить по нефтяной и энергетической отраслям Ирана.

Эти шаги имеют экстерриториальный характер, подразумевая подведение под ограничения также лиц и организаций из третьих стран за сотрудничество с Ираном в областях, запрещенных законодательством США.

Уже неоднократно подчеркивали, что взятый Вашингтоном курс на слом СВПД и восстановление полномасштабного санкционного давления на Иран является абсолютно деструктивным. Идя на такой шаг, США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права, в том числе – резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, которую никто из США и не думал в свое время ветировать.

Очевидно, что американские претензии к полностью законной ядерной деятельности Ирана являются лишь ширмой для сведения с ним политических счетов под надуманными предлогами. При этом откровенно игнорируются интересы других стран, включая европейских союзников США, которым Вашингтон фактически выламывает руки, заставляя обрывать их взаимовыгодные торгово-экономические отношения с иранцами.

Однозначно, эти волюнтаристские действия американской Администрации будут иметь долгосрочные негативные последствия для глобального режима нераспространения, а также дополнительно придадут негативный дестабилизирующий импульс в контексте ситуации на Ближнем Востоке.

Со своей стороны, Россия остается приверженной СВПД и продолжит руководствоваться положениями резолюции 2231 СБ ООН. Насколько нам известно, такой же линии намерены придерживаться и другие участники Плана действий. Не стоит забывать, что т.н. «ядерная сделка» является достоянием всего международного сообщества, которое неоднократно подтверждало заинтересованность в его сохранении и долгосрочной устойчивой реализации в интересах укрепления международного и регионального мира и безопасности, а также режима ядерного нераспространения.

Назад к оглавлению

О развитии ситуации вокруг расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери

Мы видим на страницах британских СМИ очередной виток информационной пропагандистской игры, которая была развязана официальным Лондоном. Кстати говоря, когда официальный Лондон говорит о том, что Россия для того, чтобы запутать всех, выдвинула какое-то количество версий, мы пытались посчитать, сколько было выдвинуто версий в британских СМИ. Не получается. Это не десятки, а сотни версий, гипотез. Ситуация запутана полностью. Понятно, что журналисты не оставляют эту острую тему в покое. Для нас же важной является официальная позиция, прежде всего, следственных органов. Полагаем, им приходится работать под политическим прессингом, имеющим, как мы понимаем, своей целью заставить идти расследование в русле тех абсурдных обвинений, с которыми выступило политическое руководство страны вскоре после инцидента. Это же была западная догма относительно того, что нельзя оказывать давление на следствие и правоохранительные органы. Представляете, что испытывают правоохранители, когда, например, работая в Великобритании над этим делом и пытаясь, как мы понимаем, все-таки осознать, что же на самом деле произошло, вдруг они видят, как в Вашингтоне принимается целый пакет, как сказали в нашем Посольстве в США, – «драконовских» санкций в отношении России, где заявляется, что все это сделано, потому что Россия принимала участие в совершении этого преступления. О какой в принципе дистанцированности политики от работы правоохранительных органов в данном случае можно говорить, когда крупнейшее государство с точки зрения Великобритании, оказывающее ему протекторат во многих вопросах, идет на такие шаги? Это же прямое давление на ход следствия. Помимо всего прочего, это и психологическое давление на тех самых людей, которые ежедневно скрупулёзно восстанавливают картину произошедшего. Британские полицейские и следователи прекрасно понимают, что, если без суда и следствия в отношении целого государства выносится вердикт обвинительного характера, какая судьба может ждать их – простых полицейских, которые в паче чаянии могут принять какое-то решение, не идущее в русле мейнстрима. Это прямое психологическое воздействие и давление на людей, которые занимаются расследованием этого дела.

Недавние высказывания Министра иностранных дел Великобритании Дж.Ханта, в частности, о том, что «на улицах Англии было применено химическое оружие, на что, как мы полагаем, дали разрешение русские». Это еще одно подтверждение политического, психологического и эмоционального давления, которое оказывают политики – люди, у которых сейчас находится в руках власть, наследственные органы.

На днях лондонская полиция опубликовала первое за последние три недели заявление по инциденту в Эймсбери, свидетельствующее о продолжающейся работе по выявлению зараженных мест и предметов, для чего задействуют химлабораторию в Портон-Дауне. Это какой-то замкнутый круг, в котором, как на карусели, друг за другом ездят Правительство Великобритании, следственные органы и покрытая туманом лаборатория Портон-Даун. Выхода с этой карусели просто нет.

Поскольку в Солсбери пострадали российские граждане, принципиальным для российской стороны является проведение британскими властями подлинно независимого, объективного и транспарентного расследования по двум инцидентам. Российские правоохранительные органы по-прежнему готовы оказать необходимое содействие в этом.

Назад к оглавлению

О публикации финансового отчета деятельности лаборатории «Портон-Даун» за 2017-2018 гг.

Обратили внимание на недавно опубликованный очередной ежегодный отчет о деятельности химлаборатории в Портон-Дауне за 2017-2018 гг.

Инцидент в Солсбери отражен в отчете очень кратко и исключительно в фактологическом ключе. Об идентификации якобы использованного в Солсбери вещества и результатах анализа ОЗХО в документе не сказано ни слова. Глава лаборатории Г.Эйткенхед в предисловии к отчету отметил, что в Солсбери произошла «нервнопаралитическая атака», однако от раскрытия каких-либо деталей отказался, сославшись на «незавершенное расследование» и «интересы национальной безопасности». Что мы видим? В то время, как политические силы в Вашингтоне и в Лондоне принимают все новые меры, которые обосновываются абсолютным пониманием того, что там случилось, эксперты и специалисты, напрямую вовлеченные в ход расследования и в чьей компетенции находятся эти вопросы, говорят о незавершенном расследовании, секретности самого дела и уходят от прямых формулировок по данному расследованию.

При этом обращают на себя внимание те сложности, с которыми сталкивается в последние годы химлаборатория «Портон-Даун». Большинство зафиксированных в 2017-2018 гг. инцидентов касается случаев «повышенной потенциальной или действительной угрозы» безопасности учреждения, что на фоне сокращающихся показателей доходной части бюджета лаборатории в последние годы, очевидно, может означать проблемы не только технического характера, но и человеческого фактора.

Случайность ли то, что инциденты со Скрипалями и, соответственно, британской четой в Эймсбери, произошли поблизости от известной химлаборатории «Портон-Даун». Это вопрос не праздный. Исходим из того, что ответы на этот и многие другие вопросы обязано дать следствие.

Разумеется, деятельность химлаборатории «Портон-Даун» должна оставаться в фокусе расследования. С учетом произошедшего, какие-либо ссылки британской стороны на некие «интересы национальной безопасности» считаем неуместными. Если вы принимаете решения и вовлекаете весь мир, нужно нести ответственность перед международным сообществом и давать ответы на давно поставленные вопросы международного сообщества.

Соответственно, мы настаиваем на том, чтобы британские власти раскрыли данные о проводимых лабораторией работах по синтезу боевых отравляющих веществ, в том числе тех, которые на Западе получили название «Новичок».

Назад к оглавлению

О публикации в издании «Дэйли Телеграф» относительно итогов расследования по делу смерти россиянина А.Перепиличного

Внимательно ознакомились с публикацией британской газеты «Дэйли Телеграф», в которой делается очередная попытка поставить под сомнение итоги расследования английской полиции, результаты патологоанатомических экспертиз, проведенных экспертами МВД Великобритании в контексте смерти российского гражданина А.Перепиличного.

Собственно интерес к этой теме британских СМИ, фактически соревнующихся в выдвижении различных версий, во многом спровоцирован тем обстоятельством, что часть расследования проводилась в закрытом режиме и сопровождалась решением британского Правительства засекретить имеющие отношение к этому делу материалы своих спецслужб по причине национальной безопасности Великобритании.

Отсутствие разумной транспарентности в расследовании этого дела и информационный вакуум поспешили заполнить некоторые СМИ. Это круговая порука.

Вместе с тем отчетливо прослеживаются попытки политизировать «коронерское расследование», придать его результатам откровенно антироссийский подтекст. Считаем это недопустимым. Продолжаем настаивать на создании условий для принятия объективного и независимого подведения итогов данного расследования.

Назад к оглавлению

О задержании на Украине главного редактора «РИА «Новости» Украина» К.В.Вышинского

Ситуация вокруг К.В.Вышинского остается неизменной. Решением Херсонского городского суда срок его ареста был продлен до 20 сентября. Несмотря на то, что российским консульским сотрудникам продолжают отказывать во встречах с задержанным, ссылаясь на украинское гражданство К.В.Вышинского, Посольство России на Украине и Генконсульство России в Одессе держат на постоянном контроле сложившуюся ситуацию и оказывают возможное содействие представителям защиты арестованного.

Назад к оглавлению

О намерении спецпосланника Генсекретаря ООН по Йемену М.Гриффитса созвать в Женеве межйеменские консультации

Обратили внимание на планы организовать 6 сентября в Женеве под эгидой ООН межйеменские переговоры, на которых имеется в виду обсудить пути деэскалации продолжающегося в Йеменской Республике вооруженного конфликта, наметить меры укрепления взаимного доверия и другие шаги в направлении политического урегулирования йеменского кризиса.

Выражаем надежду, что инициатору данного мероприятия спецпосланнику Генсекретаря ООН М.Гриффитсу удастся добиться реализации заявленных целей. В Москве всегда поддерживали и будут поддерживать любые начинания, призванные обеспечить перевод силовой конфронтации в Йемене в мирное русло, помочь йеменцам в том, чтобы они сами договорились о будущем политическом обустройстве своей страны.

Хотели бы также напомнить, что предстоящие в Швейцарии консультации станут первыми за последние два года прямыми контактами между йеменскими протагонистами. В этой связи представляется крайне важным, чтобы эти контакты не повторили судьбу предыдущих раундов такого диалога, состоявшихся в Женеве, Маскате, Биле и Эль-Кувейте, были максимально ориентированы на достижение конкретных результатов, способствовали реальному продвижению к восстановлению на йеменской земле долгожданного мира и стабильности.

Назад к оглавлению

О развитии ситуации вокруг сектора Газа

Ситуация вокруг сектора Газа вновь обострилась. 7 августа израильским танковым снарядом были убиты двое боевиков военизированного крыла ХАМАС в приграничном с Израилем районе сектора. 8-9 августа по израильской территории из Газы было запущено порядка 150 ракет и минометных снарядов. В результате этих обстрелов пострадали два израильтянина и гражданка Таиланда, нанесен ущерб ряду инфраструктурных объектов в прилегающих к Газе израильских населенных пунктах.

В эти же дни ВВС Израиля нанесли удары по более 140 объектам ХАМАС и других палестинских группировок. СМИ сообщают о гибели трех палестинцев, в том числе беременной женщины и ее полуторагодовалого ребёнка.

В Москве выражают серьезную обеспокоенность этой опасной эскалацией. На фоне сохраняющейся с мая напряженности на границе Израиля с Газой значительно увеличиваются риски масштабной силовой конфронтации вокруг сектора, что грозит новыми жертвами среди гражданского населения с обеих сторон и резким обрушением гуманитарной ситуации в палестинском анклаве.

Вновь призываем палестинцев и израильтян проявить сдержанность, принять меры для того, чтобы надежно исключить рецидивы насилия с непредсказуемыми последствиями. При этом, как нами неоднократно заявлялось, для разрыва замкнутого круга вооружённого противоборства необходимо вести дело к скорейшему налаживанию содержательного переговорного процесса по двухгосударственной формуле палестино-израильского урегулирования на основе соответствующих резолюций СБ и ГА ООН, а также Арабской мирной инициативы. Какие-либо односторонние решения в обход известной международно-правовой базы БВУ этой цели не способствуют.

Назад к оглавлению

О землетрясении в Индонезии

5 августа около 19.00 по местному времени на о.Ломбок (Малые Зондские острова, Республика Индонезия) произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, повлекшее гибель около 130 человек, порядка 1500 человек получили ранения. Серьезно пострадали жилищный фонд, энергетическая и транспортная инфраструктура.

Были частично повреждены аэропорты о-вов Ломбок и Бали, что привело к временной приостановке их работы. В настоящее время авиарейсы из этих воздушных гаваней осуществляются в штатном режиме.

Росграждан среди погибших и раненых нет. Посольство России в Джакарте направило на о.Ломбок дипломата и внимательно следит за развитием ситуации в данном регионе. На онлайн-ресурсах РЗУ размещена контактная информация для круглосуточного обращения граждан. Очень просим СМИ использовать эти контактные данные для информирования наших граждан, которые находятся в этом регионе.

Назад к оглавлению

О ситуации в Венесуэле

5 августа в сообщении МИД России решительно было осуждено произошедшее накануне покушение на жизнь Президента Боливарианской Республики Венесуэла. Мы искренне рады, что глава государства не пострадал.

Как видно, неоднократные предостережения, звучавшие из Каракаса о готовящейся попытке физического устранения венесуэльского лидера, были не лишены оснований. Столь изощренный способ покушения с применением современных технических средств, а также публичный характер акции, явно нацеленной на дестабилизацию обстановки в стране, не оставляют сомнения в ее террористической направленности.

Считаем абсолютно неприемлемым использование венесуэльскими антиправительственными силами преступных методов политической борьбы, несущих угрозу безопасности и стабильному развитию как Венесуэлы, так и всего латиноамериканского региона.

Рассчитываем, что расследование позволит установить не только его исполнителей и организаторов преступления, но и источники, а также каналы его финансирования. Вправе ожидать, что профильные международные структуры, в чьей компетенции находятся вопросы противодействия финансированию террористической деятельности, обратят самое пристальное внимание на произошедшее и сделают надлежащие выводы.

По информации Посольства России в Каракасе, обстановка в стране остается спокойной. Еще раз желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе этого террористического нападения.

Назад к оглавлению

Об инциденте с самолетом миссии НАТО по патрулированию Балтики

Военная активность НАТО вблизи российских границ под надуманным предлогом защиты от некой «мифической» российской угрозы снова дает нам основания для беспокойства. 7 августа в воздушном пространстве Эстонии несущий дежурство в рамках миссии альянса по авиапатрулированию Балтики самолет ВВС Испании ошибочно совершил пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух».

Такого развития событий следовало ожидать, ведь по инициативе Североатлантического альянса некогда спокойный в военном отношении Балтийский регион превращается в зону интенсивной учебно-боевой деятельности, чреватой опасными инцидентами.

Хорошо, что обошлось без человеческих жертв, и на пути ракеты не оказался, например, пассажирский самолет. Произошедшее – еще одна наглядная демонстрация того, что действия НАТО, в том числе в Прибалтике, создают дополнительные риски безопасности, а не укрепляют ее.

В этих условиях еще более очевидной становится необходимость реальных шагов, направленных на деэскалацию напряженности и предотвращение непреднамеренных инцидентов, а не очередных безосновательных обвинений на этот счет в адрес России.

Сегодня в 7 утра на «Вести ФМ» слушала программу «Полный контакт» с В.Р.Соловьевым и А.Б.Шафран, куда они пригласили одного из экспертов по натовской и санкционной проблематике. Я с удовольствием еще раз послушаю эту программу в записи. Эксперт сказал очень интересные две вещи. Первая – о том, что, конечно, вся эта угроза, о которой рассказывают в странах ЕС, а, по большому счету, мы понимаем, что за ними стоит НАТО, история вымышленная и придуманная. Второй момент – для чего. Это очень интересный экспертный угол. Потому что объединить естественным путем такие разные страны как, например, государства Северной, Восточной и Южной Европы, практически невозможно. Эти страны с разными традициями, культурой, историей, а также с разной динамикой развития, с разными экономическо-финансовыми показателями, возможностями, воззрениями на будущее. Что можно сделать? Их можно объединить вот такой оборонительной повесткой, когда придумывается общий враг. На этом основании и в этой парадигме объединение происходит очень быстро и выдается как бы за естественное объединение, хотя при этом ничего естественного в этом нет. Эксперт цитировал данные опросов, которые проводились в странах ЕС, НАТО и Балтии, где задавался вопрос о том, как они считают, по какой причине или на каком основании России должна напасть на их страны. Никто не мог дать никаких вразумительных объяснений. Зачем это делается? Были попытки сказать, что для того, чтобы прирастить территории. Это, видимо, говорят люди, которые никогда не видели карту Российской Федерации.

В этом, мне кажется, действительно может корениться ответ на вопрос – зачем все это нужно. Объединить на конструктивной повестке очень сложно. Для этого нужно работать и что-то делать. А разрушительной повесткой и повесткой запугивания всегда очень просто и легко объединить, не вкладывая при этом никаких особых материальных затрат.

Назад к оглавлению

О ситуации вокруг обнаруженного на Чукотке гражданина США

Держим на контроле ситуацию с американским гражданином Дж.Мартином, который, путешествуя на своей лодке по реке Юкон, вышел в открытое море, как мы понимаем, заблудился, и в итоге 1 августа оказался у российских берегов в районе Чукотского автономного округа.

В конце прошлой недели его доставили в г.Анадырь. В ходе комплексного обследования в местной больнице у американца была выявлена острая респираторная вирусная инфекция. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Он получает необходимую медпомощь. Жалоб с его стороны не поступало.

По данному вопросу Министерство находится в постоянном контакте с российскими местными органами власти и американскими дипломатическими представительствами.

Назад к оглавлению

О введении Бельгией обязательного финансового сбора с журналистов за проверку их «благонадежности»

Обратили внимание на информацию из Бельгии о введенном там обязательном финансовом сборе за прохождение проверки безопасности. Это ожидаемо вызвало волну критики со стороны журналистов и профессиональных ассоциаций.

Данное нововведение связано со вступлением в силу 1 июня принятых в феврале 2018 г. поправок к бельгийскому закону о безопасности от 11 декабря 1998 г. В соответствии с последними изменениями представители СМИ, имеющие бельгийское гражданство, либо на постоянной основе осуществляющие в Бельгии профессиональную деятельность, отныне обязаны уплачивать сбор в размере 50 евро за прохождение один раз в полгода проверки у бельгийских правоохранителей на т.н. «благонадежность».

Наш интерес к этому новшеству обусловлен тем, что от новых правил пострадают и работающие в Брюсселе на постоянной основе российские журналисты.

Не можем оценить эти требования иначе, как дискриминационные и ограничивающие свободу СМИ, поскольку журналистов фактически вынуждают платить за возможность делать свою работу.

Пока неизвестно, как будет реализовываться бельгийский закон на практике. Примечательно, что Еврокомиссия осудила эту новацию и объявила, что не намерена распространять бельгийский «передовой опыт» по линии евроинститутов. Напротив, Еврокомиссия планирует проверить закон на предмет соответствия нормам ЕС.

Будем следить за этим вопросом. Те, кто планирует работать в Бельгии, должны об этом знать, чтобы их потом не обвинили в "неблагонадежности".

Назад к оглавлению

О публикациях на тему новых «вмешательств» России в выборы в зарубежных странах

3 августа одна из центральных индийских газет напечатала статью вашингтонского бюро информагентства «Пресс траст оф Индия» под заголовком «Россия нацеливается на выборы в Индии и Бразилии. Об этом американским законодателям сказал эксперт из Оксфорда» («Russia now targeting elections in India, Brazil: Oxford expert tells US lawmakers»). В ней речь идет о недавних слушаниях в Комитете по разведке Сената США, посвященных вопросу о «влиянии иностранных государств через платформы социальных сетей». Приглашенный на них Филип Н.Ховард, профессор, занимающийся исследованием Интернета в Оксфордском университете, утверждал, что после успешного вмешательства в выборы в США и других странах Россия собирается задействовать обкатанные технологии для корректировки в нужную ей сторону результатов грядущих избирательных кампаний в Индии и Бразилии.

Думаю, что бесконечные русофобские инсинуации различных американских деятелей и британских ученых уже не заслуживают даже простого внимания.

Смысл прозвучавших обвинений понятен, а цель очередных сенатских «посиделок» – вбить клин между партнерами, в частности БРИКС. Напомню, что буквально недавно с успехом и конструктивно прошел саммит этого объединения.

Видимо, американцев серьезно расстроили весомые результаты последнего саммита БРИКС в Йоханнесбурге, продемонстрированный там рост авторитета «пятерки» и укрепления взаимодействия ее участников по вопросам глобального порядка. Возвращаясь к вопросу о позитивной и конструктивной повестке, а что-либо такое противопоставить в рамках «smart power», «soft power», нечего. Появляются такие заказные статьи. Пошли опять «фейковые» новости. Мы обращаем внимание, в том числе, и представителей СМИ Индии на то, что это настоящие сфабрикованные «фейковые новости». Зачем? Очень просто – антибриксовское лоббирование.

Уверена, что с подобными вбросами ничего сделать не удастся. Это неприятно и отравляет информационную среду «фейком». Но на крепнущие российско-индийские отношения и взаимодействие в рамках БРИКС все это не окажет никакого серьезного влияния.

Назад к оглавлению

О проблемах получения греческих виз российскими священнослужителями

МИД России всегда внимательно отслеживает ситуацию с выдачей виз российским гражданам. Любая дискриминация в выдаче виз, будь то по национальному или профессиональному признаку, недопустима.

Мы видели материалы «Царьграда» и публикации в соцсетях. Направили соответствующую ноту в Посольство Греческой Республики в Москве с просьбой разъяснить ситуацию. Ожидаем реакцию греческой стороны, о чем вас проинформируем.

Назад к оглавлению

Об онлайн-проекте Минобразования России

Хотим сообщить, что в рамках реализации приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», утверждённого президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 мая 2017 г., Министерство образования и науки Российской Федерации запустило информационную базу российских образовательных онлайн-программ и курсов, созданных профессорами известных российских университетов.

Сегодня на сайте www.coursesinrussia.com любой желающий может дистанционно ознакомиться с научными темами по таким предметам, как экономика, история, информационные технологии, менеджмент, социология и др. Эти темы подготовлены ведущими преподавателями двадцати отечественных вузов и представлены в удобном формате на английском языке.

Здесь также есть блок материалов по знакомству с Россией, в который входит такой курс, как «Понимание России – контексты межкультурной коммуникации».

Назад к оглавлению

О подписании Договора о сотрудничестве между Департаментом информации и печати МИД России, Дипломатической академией МИД России, Советом ветеранов войны и труда МИД России, Военным комиссариатом Головинского района Северного административного округа г.Москвы и московской школой №1250

Сегодня, 9 августа, в Дипломатической академии МИД России в целях содействия профессиональной ориентации и расширения кругозора обучающихся в сфере международных отношений состоялось подписание Договора о сотрудничестве между Департаментом информации и печати МИД России, Дипломатической академией МИД России, Советом ветеранов войны и труда МИД России, Военным комиссариатом Головинского района Северного административного округа г.Москвы и московской школой №1250.

В рамках Договора планируется реализация проекта «Кадетский класс в московской школе», в рамках которого будет осуществляться подготовка юных специалистов-дипломатов, организация практик и стажировок в МИД России не только для студентов высших профессиональных образовательных учреждений, но и учеников московских средних школ.

Проект пилотный, но, учитывая количество специалистов, которые задействованы на его реализации, очень хочется надеяться, что он будет успешным.

Как было отмечено ректором Дипакадемии Е.П.Бажановым, даже если ученики не изберут в будущем карьерный путь дипломата и не свяжут свою дальнейшую жизнь с дипломатией, они научатся решать сложные жизненные вопросы и станут «дипломатами для жизни».

Назад к оглавлению

О проведении Второго Фестиваля Турции в Москве

В ходе прошлого брифинга был задан вопрос относительно Фестиваля Турции в Москве, который пройдет 10-12 августа в парке «Красная Пресня».

Приветствуем данную инициативу турецкой стороны, направленную на укрепление культурно-гуманитарного взаимодействия между Россией и Турцией.

Как мы понимаем, организатором мероприятия выступили Министерство культуры и туризма Турции, а также Посольство Турции в Москве. В этой связи рекомендовали бы за более подробной информацией о программе Фестиваля обращаться к ним. Это здорово, когда есть возможность реализовывать такие гуманитарные проекты.

Хочется отметить, что столица нашей страны очень гостеприимна для проведения подобных фестивалей.

Назад к оглавлению

О проведении турнира VTB Russian Open Golf Championship (Senior) и 23-го Международного благотворительного турнира по гольфу

17-19 августа в «Москоу Кантри Клаб» (филиал ГлавУпДК при МИД России) пройдет международный профессиональный Турнир по гольфу VTB Russian Open Golf Championship (Senior) – этап Европейского тура. В этом году титульным спонсором Турнира выступает ПАО «Банк ВТБ».

В Турнире примут участие 54 лучших гольфистов из 20 стран мира – легендарные игроки старше 50 лет. Призовой фонд составит 500 тыс. долл.США.

16 августа состоится торжественная церемония открытия VTB Russian Open Golf Championship (Senior), а также 23-й Международный благотворительный турнир по гольфу, в котором любители сыграют в командах с профессионалами – чемпионами и призерами национальных и мировых первенств. Средства от Благотворительного турнира традиционно будут направлены в фонды, оказывающие помощь детям.

17-19 августа пройдут игры Турнира. Награждение победителей состоится 19 августа.

VTB Russian Open Golf Championship (Senior) станет единственным профессиональным международным турниром по гольфу 2018 г. в России.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в информационном освещении мероприятия. Подробная информация содержится на официальном сайте ГлавУпДК.

Назад к оглавлению

О брифинге официального представителя МИД России М.В.Захаровой в г.Калининграде

15 августа «на полях» Международного молодежного образовательного форума «БалтАртек» (Янтарь-Холл, ул.Ленина, 11, Светлогорск, Калининградская обл.) состоится брифинг по текущим вопросам внешней политики официального представителя МИД России М.В.Захаровой. Расширяем географию наших брифингов. Впервые он состоится в г.Калининграде.

Приглашаем представителей российских и зарубежных СМИ принять участие в данном мероприятии.

Подробную информацию о месте и времени проведения сообщим дополнительно.

Назад к оглавлению

Из ответов на вопросы:

Вопрос: Вы сказали, что в ответ на новые объявленные санкции со стороны США руководство России подготовит и примет решение о каких-то ответных мерах. Какими могут быть эти ответные меры?

Если санкции США затронут полеты авиакомпании «Аэрофлот», может ли руководством России быть принято решение о санкциях в отношении авиалиний США?

Ответ: Речь идет об ответных мерах, а не о фантазиях российской стороны, потому что очень хочется «понагнетать» и еще больше усложнить ситуацию в российско-американских отношениях. Ничего подобного нет. Речь идет исключительно об ответных мерах. Какими будут санкционные меры в отношении российской стороны, такими будут и ответные меры. Они будут прорабатываться, исходя из тех действий, которые будет предпринимать американская сторона. Говорить о том, что может быть, на мой взгляд, неправильно, непрофессионально и не соответствует нашему с Вами высокому экспертному диалогу. Будут меры — будем принимать решение на основе того, что на этот раз придумают американские законодатели и политические логисты. Все очень просто, ничего не придумают — ничего не будем делать, что-либо придумают — будем отвечать. Если что-нибудь придумают «экстра» — будем отвечать в том же духе. Вы знаете эти «правила игры». В данном случае их тоже никто не отменял.

Это абсолютно не наш выбор, мы говорим уже в тысячный раз на всех уровнях, о том, куда приводит и ведет этот путь. Причем, мне кажется, что в том, что касается «Новичка» и т.н. «дела Скрипалей», инцидентов в Солсбери и Эймсбери, уже даже у экспертов, которые всю жизнь выступали точно не с пророссийских позиций и еще со времен СССР критиковали Россию по всем направлениям, не хватает аргументов в защиту линии Вашингтона и Лондона.

Очевидно, что проводится общая «игра», роли в которой распределены между Лондоном и Вашингтоном. Вначале мы видели это, когда высылались российские дипломаты. Основной удар пришелся именно на дипломатов в Лондоне и Вашингтоне, хотя, при чем здесь, казалось бы, Вашингтон? Это имеет второе глобальное подтверждение, когда сейчас разрабатывается пакет санкций. Мы видим, что санкционная политика — это конек целой отрасли политических лоббистов в Вашингтоне. Дело про «Новичок» и т.н. «дело Скрипалей» подверстывается в эту санкционную машину. Можно говорить о классическом сговоре между США и Великобританией, их политическими элитами, которые имеют возможность влиять на эту ситуацию. Все это происходит в этом сговоре. Это не имеет никакого отношения к правовой стороне дела, международному праву, расследованию и тому, что там на самом деле произошло. А мы этого не знаем, если кто-то знает, то поделись достоверной информацией, а не вымыслами и «вбросами».

Комментировать решения, которые будут приниматься, если это произойдет, можно только по факту. Это не вопрос российской линии на усугубление двусторонних отношений, а наших ответных мер и того деструктивного курса, который взял Вашингтон. В данном случае, когда речь идет о Солсбери и Эймсбери, Лондон играет в связке, эта игра очевидна, ее уже невозможно скрыть. Они называют это «солидарностью», а на самом деле это порочная порука.

Вопрос: Как Вы можете прокомментировать недавний протест Министерства иностранных дел Японии относительно недавнего размещения на о.Итуруп российских истребителей Су-35С? Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ё.Суга сказал, что действия России идут вразрез с позицией Японии и вызывают глубочайшее сожаление?

Ответ: Действия России идут в русле политики России, в т.ч. оборонной и внешней политики, которая не является агрессивной и не служит целям дестабилизации отношений - как двусторонних с Японией, так и в целом в регионе.

Все, что происходит на территории Российской Федерации, делается открыто, об этом информируются наши коллеги, мы отвечаем на их вопросы. В данном случае все разъяснения были даны на всех уровнях, и дополнительного повода для комментария я не вижу.

Вопрос: Как Вы думаете, как эти действия и заявления могут повлиять на переговорный процесс по курильскому вопросу?

Ответ: Мы считаем, что вопросы относительно процесса выработки мирного договора, о которых Вы сказали, имеют соответствующее, очень обширное пространство для конкретной прикладной работы. Это переговорный процесс, который ведется на уровне заместителей министра и соответствующих представителей, которые назначаются сторонами. В него входит экономическое взаимодействие и гуманитарные аспекты. Этих плоскостей очень много. В них и должна вестись данная работа. Конечно, стороны могут высказывать различные взгляды по различным вопросам, но есть магистральное направление, оно было обозначено руководством наших стран. В этом формате мы идем и реализуем то, что было намечено.

Вопрос: Бывший посол США в Российской Федерации М.Макфол жестко раскритиковал назначение актера С.Сигала на пост спецпредставителя МИД, назвав его «жестом отчаяния». М.Макфол заявил, что он сомневается в том, что С.Сигал достигнет какого-либо успеха в улучшении российско-американских отношений, так как у него нет влияния в американском обществе. Бывший посол назвал назначение «унизительным» для Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США А.И.Антонова, сказав, что на его месте он был бы оскорблен подобным трюком.

Ответ: В отличие от многих других его высказываний, к этому заявлению М.Макфола нужно отнестись с полной серьезностью, потому что нет большего специалиста по отчаянию, чем М.Макфол. У меня один вопрос к М.Макфолу, а как же толерантность? Я вообще не понимаю, причем здесь А.И.Антонов. Мне кажется, что М.Макфол не так долго работал на дипломатических должностях, возможно, он просто что-то не понял. Вообще не понятно, причем здесь Посол А.И.Антонов, ведь речь идет об общественно-политической должности. Каким образом он увязал эти моменты, я даже не представляю, но, наверное, он объяснится.

Вопрос (перевод с английского): Вы много говорите о том, что расследование т.н. «дела Скрипалей» требует прозрачности. Готовы ли Вы сами придерживаться принципа транспарентности и позволить инспекторам проверить определенные объекты внутри России, как требуется в новом законопроекте о санкциях США? В новом законопроекте говорится о том, что инспекторы ООН должны проверить объекты в России, которые могли бы быть использованы в целях производства химического оружия. Готовы ли Вы это позволить в целях прозрачности?

Ответ: Вы очень интересно связываете эти две темы. Вы уверены, что Лондон будет также воодушевлен Вашим вопросом? У меня есть в этом большие сомнения. Что касается транспарентности, разве у вас есть примеры того, что Россия была нетранспарентна, когда выполняла свои обязательства по химическому разоружению? Есть какие-то данные на этот счет? Может быть, мы не выполнили каких-то своих обязательств? Я ни разу не видела ни в одном отчете ОЗХО или какой-либо другой структуры ООН нареканий в адрес Российской Федерации. Что касается транспарентности в отношении инцидентов в Солсбери и Эймсбери, разве Вам самим не интересно что там произошло? Вы представляете «Скай Ньюз» - британское СМИ, Вам жить в этой стране. Я думаю, что Вы - подданная Великобритании. Вас саму не интересует, что там на самом деле произошло? Вы понимаете, что у Вас пятый месяц никто не знает что произошло. Мало того, Вам четыре месяца рассказывали, что Солсбери и округа полностью безопасны, а потом взяли и нашли еще какие-то предметы, связанные с химическим веществами. Вас самих это не волнует?

Нас это волнует по одной простой причине – в этой истории задействованы российские граждане. Мы как государство обязаны требовать допуска к ним, встречу с ними и понимание того, что там происходит. У нас ведется собственное следствие по этим вопросам. Соответственно, мы обязаны требовать взаимодействия с британской правоохранительной системой для того, чтобы установить связь между следствием в России и расследованием в Великобритании. Есть еще один момент. В отношении России совершен целый ряд политических акций, в основе которых лежат обвинения по делу в Солсбери и Эймсбери. Нам тоже очень интересно знать в чем суть того, что там произошло. Если у вас есть ссылки на какие-то материалы, которые говорят о нетранспарентном подходе России к химическому разоружению, то, пожалуйста, предоставьте. Я таких материалов не читала. Никаких претензий в отношении России по этому направлению никогда не было. Я считаю, что должна быть соблюдена какая-то очередность. У нас есть претензии к Великобритании по поводу абсолютно закрытого хода расследования. Это не нами придуманные истории, закрытие этого дела – официальная позиция британских властей. Они официально засекретили все, что связано с «Новичком», Солсбери, Эймсбери и «Портон Дауном». Давайте тогда, начинайте с транспарентностью.

Вопрос (перевод с английского): Учитывая новый законопроект, новые санкции, допустите ли Вы инспекторов к объектам внутри России? Например, в Шушарах?

Ответ: Что конкретно Вы имеете в виду? Какие объекты, какие требования? У Вас есть конкретика? Или мы будем говорить в теории, так же как и с первым вопросом? Мы говорим о практических, а не о теоретических вещах. Объясните, что конкретно нужно? Есть конкретный запрос от американской стороны или по линии ООН? У нас его нет, мы его не видели. В это все и упирается.

Вопрос (перевод с английского): Если Вы рассматриваете новый законопроект о санкциях как «коллизию» между США и Великобританией, то как Вы расцениваете роль Соединенного Королевства в новом санкционном пакете?

Ответ: Мы видим, что идет двойная игра между США и Великобританией, которые разыгрывают политическую провокацию с «Новичком». Это очевидно. Я уже привела конкретные факты.

Вопрос (перевод с английского): Будут ли какие-то последствия в форме контрмер для Великобритании?

Ответ: Мы принимаем ответные действия в отношении той страны, которая принимает санкции против России. Когда Великобритания вводит санкции или санкционные меры, как, например, высылка российских дипломатов, или еще какие-то меры недружественного характера в отношении российской стороны, то мы всегда отвечаем адекватно, зеркально. Если речь идет о любой другой стране, то мы вынуждены действовать зеркально, симметрично.

Вопрос: Как МИД оценивает итоги визита американского сенатора Р.Пола в Россию?

Когда появилась идея назначить С.Сигала спецпредставителем МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия?

Ответ: Мне кажется, по первому вопросу уже давались комментарии. Была информация по итогам встреч. Надеемся на продолжение конструктивных контактов с американской стороной по различным направлениям. Они, как оказывается, возможны.

Идея о назначении С.Сигала спецпосланником МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия, скажу дипломатично, была оперативно реализована.

Вопрос: Сейчас отношения между Турцией и Сирией находятся на сложном этапе. Что предлагает Россия, чтобы они не дошли до войны?

На каком этапе находится операция по освобождению Идлиба?

Ответ: По Идлибу лучше спрашивать военных экспертов. Я тоже могу уточнить, но лучше обратиться к военным.

Что касается того, что делает Россия для нормализации отношений между Турцией и Сирией, хотела бы напомнить и, думаю, Вы это знаете лучше меня, что Турция и Сирия являются независимыми игроками и государствами со своей историей отношений, которые они должны выстраивать, в том числе, и на двусторонней основе.

Понимая всю сложность политической, военно- и геополитической ситуации в регионе Россия занимается не столько поиском соприкосновения отдельных стран друг с другом (хотя это тоже входит в повестку), сколько урегулированием ситуации в комплексе, глобально. Для этого существуют различные форматы, в которых Россия приглашает страны участвовать непосредственно (например, Астанинский процесс), либо использует площадку для нормализации ситуации в Сирии, как внутреннюю диалоговую площадку, которая так или иначе задействована в этих межгосударственных отношениях (например, Сочинский конгресс, где речь идёт о нормализации и выстраивании диалога между различными политическими и этно-конфессиональными группами). Точно также приглашали наблюдателей, информировали стороны и высказывали, используя наши посреднические возможности, озабоченности одних государств в отношении процессов в регионе другим государствам. Это двусторонние и многосторонние каналы. Не могу вдаваться в детали переговоров и рассказывать, что конкретно предлагается для урегулирования, но такая работа ведётся.

В ближайшем времени состоится визит Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Турцию, где тема Сирии станет одной из центральных для обсуждения, как это было на недавней встрече министров России и Турции в Сингапуре.

Задействуются все каналы. Если говорить о содержании, то это переговоры между дипломатами и военными. В плане переговорного процесса ведётся как традиционная, так и оперативная дипломатия. Очень много вопросов решается оперативно – в регион направляются представители (мы вас об этом информируем), часто проводятся телефонные переговоры между министрами иностранных дел России и Турции по горячим следам и возникающим вопросам.

Вот один из срезов той работы, которая ведётся. На самом деле она намного глубже и многоформатнее.

Вопрос: 5 августа помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии У.Митчелл вызвал временного поверенного в делах России в США Д.А.Жирнова в связи с агрессивной пропагандой Россией в соцсетях раскола и насилия. Как бы Вы могли это прокомментировать?

Ответ: Вы могли бы привести конкретные примеры того, как мы в соцсетях пропагандируем раскол и насилие?

Вопрос: Я не нашёл.

Ответ: На наши просьбы предоставить факты по претензиям, которые мы слышим от американских коллег, от вмешательства в выборы и деструктивной деятельности в соцсетях, до участия в химической атаке на Великобританию, не следует никакого ответа. Если раньше, например, при администрации Б.Обамы, ссылались на то, что всё идёт из социальных сетей, призывая читать и следить за ними, то теперь уже и этого не говорят. Не знаю причин.

Когда в Госдепе состоялась встреча по «Новичку» с новым пакетом санкций, наши представители попросили предоставить какие-либо факты, хоть что-то. Ничего. На вопрос о следствии также не прозвучало никакого ответа. Относительно наличия фактов было сказано, что они есть, но все засекречены. Так же не бывает. Всё это остаётся без ответа.

То же по линии соцсетей, которые то одна, то другая начинают заявлять о некоем вмешательстве России в выборы через их технологические и содержательные возможности. Все наши просьбы предоставить соответствующие материалы также остаются без ответа.

Вы тоже не видите материалы, на которые ссылаются американские соцсети. Нам никто этого не предоставляет. Если что-то есть, то мы с удовольствием на всё это посмотрим. Но ничего нет.

Вопрос: В марте Ваш коллега А.А.Кожин и Вы на прошлом брифинге говорили о 170 гражданских инструкторах, находящихся в ЦАР. Не могли бы Вы уточнить, кто они, как их наняли, как их туда перевели?

Ответ: Это точно не вопрос к МИД.

Вопрос: Они же не представители Министерства обороны России?

Ответ: Они и не представители МИД. Это могу Вам точно сказать. Отвечая ранее на этот вопрос, говорили о том, что не занимаемся частными военными структурами. Мы подробно говорили об отсутствии какой-либо законодательной базы. Это вне зоны деятельности МИД России.

Вопрос: Но Вы же получили эту информацию.

Ответ: Получили, потому что они физически там находятся. Есть существующие договорённости. Мы ссылались на них, говорили о том, что эти соглашения прошли через экспертные структуры ООН, учитывая режим, действующий в отношении ЦАР. Говорили и о том, что миротворцы и специалисты из ООН посещают тренировочные базы, все видят. Мы не занимаемся вопросами рекрутирования, направления, поиска, подбора. Суть Вашего вопроса в том, кто их находил. Это точно вопросы не к МИД.

Вопрос: На днях Армения предложила провести на границе с Нахичеванью мониторинг ОБСЕ подобный тем, что проходят на линии соприкосновения войск в зоне нагорно-карабахского конфликта, хотя Нахичевань не входит в зону конфликта.

Какова позиция России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ по этому вопросу? Есть ли необходимость в мониторинге на границе Армении с Нахичеванью?

Ответ: Не видела эти сообщения, но обязательно уточню, и мы с Вами свяжемся.

Вопрос: Произошла довольно резонансная история с тем, как различные интернет-гиганты, в частности «Эппл», «Фейсбук», ополчились на правоконсервативного американского журналиста А.Джонса, который также известен своими симпатиями к России. Как Вы считаете, это вопрос исключительно внутриамериканской повестки или сигнал о том, что любое пророссийское мнение будет автоматически блокироваться?

Ответ: Думаю, что сейчас мы стали свидетелями внутриамериканской политической борьбы, проходящей под определенным слоганом.

Мир становился свидетелем таких внутриполитических американских «разборок» неоднократно. Это была борьба между политическими партиями, даже борьба на стыке или внутри этих партий. Были разные предлоги, обвинения, очень громкие дела, переворачивавшие всю политическую систему в Америке с ног на голову. Сейчас эта борьба проходит под лозунгом некой российской агрессии в разных ее проявлениях – якобы российского вмешательства в выборы, кибератак, применения химического оружия в Великобритании, якобы российского всего того, что связано с плохим, с негативным. Это определённый тренд, заданный политическим лозунгом, если использовать более профессиональную, PR-терминологию - слоганом (потому что любая кампания проходит под слоганом). Все, что связано с Россией, с русофобией сейчас в спросе, так как это не новая история. Она была начата при Администрации Президента США Б.Обамы, «перекочевала» в предвыборную кампанию кандидата от демократов и стала востребованной также после выборов 2016 г., учитывая раскрученный маховик (в него на протяжении нескольких лет вкладывали большое количество, в том числе и финансовых ресурсов). Зачем придумывать что-то новое, когда была уже хорошо раскрученная и уже управляемая история, связанная с Россией? Вспомните, как это все нагнеталось. Мы уже об этом говорили – нагнетаться все начало в 2012 г. (плюс-минус), когда еще ничего не было на международной повестке – ни Крыма, ни Украины, Сирия была только в рамках некой Арабской весны, но уже начиналась история, связанная с антироссийскими настроениями в США, тренд которой задавала Администрация Б.Обамы. Потом эта история стала частью предвыборной кампании демократов. Учитывая, что Администрация Б.Обамы была полностью вовлечена в кампанию поддержки кандидата от демократов (лично агитировал президент США и вложил свой политический капитал), то понятно, откуда эта история начинала свой путь.

Мало того, мы прекрасно помним, что кандидатом от демократов был бывший Госсекретарь. В книгах, которые были изданы еще задолго до всей истории международных перипетий современности, был четко указан антироссийский вектор. Собственно говоря, сейчас это и развивается. Для людей, читавших эти книги, слышавших эти заявления, следящих за международной повесткой, ничего удивительного в этом тренде нет.

Вопрос: Несколько дней назад Президент России В.В.Путин подписал закон об изучении родных языков. Сразу же в достаточно авторитетном западном издании «Форин афейрс» вышла статья с резкой критикой подписания данного закона. Как Вы считаете, почему Запад в лице издания так негативно отнесся к этому, казалось бы, сугубо внутриполитическому решению? Можно ли связать это с тем, что в долгосрочной перспективе закон «поставит крест» на излюбленной тактике – разделяй и властвуй?

Ответ: Изучу то, что связано с этим законом, и отвечу Вам, чтобы быть предельно точной.

Вопрос: Удивлен тем, что в Брюсселе нужно платить за аккредитацию и какие-то еще вещи. Двадцать пять лет проработал в странах ЕС и первый раз слышу нечто подобное. Это нонсенс. Правильно ли я понял, что нужно проходить переаккредитацию за 50 евро раз в полгода и получать некую справку о «благонадежности» как в поликлинике?

Ответ: В общих чертах – да.

Вопрос: Это касается каких-то особых журналистов или всех?

Ответ: Всех.

Вопрос: И американских тоже?

Ответ: Не могу Вам сказать, возможно, американцы уже приезжают со своими справками. Учитывая, что их излюбленный прием сейчас – это принцип экстерриториальности, может быть, их справки работают, в том числе и на территории Бельгии. Не могу Вам сказать.

Но то, что мы прочитали, связано именно со справками, которые должны получатся за деньги журналистами, работающими на территории Бельгии с соответствующей страновой принадлежностью, также это касается и иностранных корреспондентов.

Вопрос: В России же нет ничего подобного? За аккредитацию в МИД России платить же не нужно?

Ответ: Я о таком не слышала.

Вопрос: В отношении специального представителя МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия С.Сигала власти Лос-Анджелеса проводят расследование, он обвиняется в сексуальных домогательствах. Как МИД России к этому относится? Учитывалась ли эта информация при его назначении?

Ответ: Мне кажется, все-таки надо исходить из презумпции невиновности. При всей «экстерриториальности» того, что сейчас происходит в США, политических заказов и так далее, это незыблемый принцип, которым нужно руководствоваться.

Вопрос: Главный редактор «Эха Москвы» А.Венедиктов в своем Телеграмм-канале написал со ссылкой на «некого анонимного российского дипломата», что С.Сигал при назначении получил «гарантии неприкосновенности», которые полагаются его должности. Могли бы Вы прокомментировать, действительно ли С.Сигал обладает неким иммунитетом?

Ответ: Я всегда говорила о том, что опасно пользоваться анонимными Телеграмм-каналами, а сейчас понимаю, что опасно читать уже даже неанонимные. Я не знаю, что за источники были использованы. То, что они «анонимные», неслучайно, потому что это неправда. На сегодняшний момент дипломатического паспорта у С.Сигала нет. Нам задавали вопрос относительно того, может ли такое быть. Да, такое может быть, если будет принято решение о целесообразности, если так будет нужно в рабочем процессе.

Вопрос: А есть ли у него какой-то иммунитет?

Ответ: Я надеюсь, что в плане здоровья – да.

Что касается дипломатического иммунитета, тут нужно понимать саму процедуру. Дипломатический иммунитет возникает при направлении человека за рубеж. На сегодняшний момент реалии таковы, что раньше, когда всё-таки все более-менее опирались на Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, было общее понимание, что выезжающий за рубеж человек обладает в принципе дипломатической неприкосновенностью просто по факту заявления, что он дипломат, и наличия дипломатического паспорта. В контексте США эта история вообще не действует. В США важен не цвет паспорта, не то, что на нем написано, а исключительно тип визы, которая выдается человеку. Собственно говоря, каждый раз и возникает вопрос относительно иммунитета.

Если есть страны, в которых в основном действует базовое понимание и применение положений Венской конвенции, то в ряде стран существуют свои воззрения, о которых нам известно. У нас были прецеденты. В частности, этот вопрос встал достаточно остро в практической плоскости в 2005 г., когда в ООН для работы были направлены люди по дипломатическим паспортам. Была целая история. Тогда лично я узнала обо всех градациях отношения США к вопросам иммунитета. Эта тема очень сложная. Все это решается применительно к ситуации конкретно со страной. Поскольку Ваш вопрос в большей степени касается США, для них это вопрос типа визы.

Вопрос: А паспорт ему будет выдан?

Ответ: С.Сигал также является американским гражданином. У него есть американский паспорт. Из этого следует целый ряд выводов, которые напрашиваются сами собой. Неловко проводить Вам «ликбез». Можете ли Вы как гражданин Российской Федерации запросить российскую визу?

Я достаточно полно ответила на этот вопрос. Какой ещё нюанс могу помочь Вам осветить в данном случае? Сформулируйте более конкретно. Я вроде сказала все – паспорта нет, вопрос иммунитета решается индивидуально с каждой страной, потому что у каждой страны, к сожалению, теперь свое прочтение этих вопросов, никакого автоматизма в этом не наступает.

Вопрос: В ручном режиме вы будете как-то обсуждать вопрос предоставления ему иммунитета? Ему же придется ездить в США.

Ответ: Вообще, когда в принципе встанет вопрос о целесообразности и необходимости, будет какая-то конкретная история, тогда будем выбирать режимы – ручные или автоматические. Может, обойдемся автопилотом.

Назад к оглавлению