О 120-летии установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Многонациональным Государством Боливия

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9 августа Россия и Боливия отмечают 120-летие установления дипломатических отношений. В этот день в 1898 году посланник Президента Боливии Франсиско де Аргадонья вручил верительные грамоты Императору Николаю II.

По случаю знаменательной даты состоялся обмен поздравительными телеграммами между Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и Министром иностранных дел Многонационального Государства Боливия Ф.Уанакуни Мамани.

В своем послании С.В.Лавров отметил пройденный двумя странами значительный путь становления дружественных и равноправных межгосударственных отношений, прочные традиции двустороннего сотрудничества, весомые результаты в укреплении политического диалога и взаимодействия на международной арене.

В свою очередь, Ф.Уанакуни Мамани акцентировал важный вклад Российской Федерации в формирование более справедливого и равноправного мироустройства, подчеркнул существующие между двумя странами доверительные отношения братской дружбы и взаимопонимания.