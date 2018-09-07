Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с проведением американо-северокорейской встречи на высшем уровне в Сингапуре

Приветствуем проведение переговоров Председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына и Президента США Д.Трампа 12 июня в Сингапуре. Исходим из того, что нормализация американо-северокорейских отношений, стремление к которой отражено в итоговом совместном заявлении сторон, является неотъемлемой частью комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную.

Позитивно оцениваем заявление Президента США по итогам встречи о неуместности проведения военных учений в процессе переговоров. Убеждены, что прекращение провокационных действий является необходимым шагом в направлении снижения уровня напряженности вокруг полуострова, создания там атмосферы доверия.

Со своей стороны продолжим прилагать активные усилия по поддержанию политико-дипломатического процесса вокруг Корейского полуострова. В свете того, что реализация первого и второго этапа российско-китайской «дорожной карты» уже идет, призываем партнеров приступить к проработке модальностей многосторонних консультаций, конечной целью которых видим создание прочного механизма мира и безопасности на основе учета законных интересов всех государств Северо-Восточной Азии.