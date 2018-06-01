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12.06.1800:46 Новости / Украина / Об урегулировании кризиса на Украине

Об участии С.В.Лаврова во встрече министров иностранных дел в «нормандском формате»

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

11 июня в Берлине состоялась очередная встреча министров иностранных дел в «нормандском формате». Участники подробно обсудили ситуацию в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Центральной темой дискуссий стал ход реализации «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» от 12 февраля 2015 г.

Министры проанализировали положение дел с выполнением сторонами внутриукраинского конфликта – Киевом, Донецком и Луганском – их обязательств по Минским соглашениям. В контексте обострившейся обстановки в Донбассе Российская Федерация обратила внимание на активизацию военных приготовлений украинской стороны вблизи линии соприкосновения и призвала не допустить дальнейшей эскалации насилия.

В этих целях необходимо добиваться скорейшего и безоговорочного выполнения имеющихся договоренностей – в частности, реализации Рамочного соглашения от 21 сентября 2016 г. о разведении сил и средств, а также отвода тяжелых вооружений, осуществления разминирования. Российская сторона потребовала безотлагательно восстановить статус-кво, сложившийся в н.п.Золотое и Петровское после осуществления там в 2016 г. разведения сил  и средств сторон, и завершить данный процесс в Станице Луганской. После отвода тяжелой техники и вооружений это станет важным шагом в направлении достижения устойчивого режима прекращения огня в соответствии с положениями Минских соглашений, дальнейшего отвода вооружений, осуществления разминирования.

Отдельное внимание уделено политическим аспектам урегулирования. С.В.Лавров подчеркнул необходимость фиксации достигнутой еще на саммите в «нормандском формате» в Париже 2 октября 2015 г.  и подтвержденной лидерами «нормандской четверки» в Берлине 19 октября 2016 г. договоренности о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, более известной как «формула Штайнмайера». В этой связи подчеркнута важность работы минской Контактной группы, в рамках которой Киев имеет возможность осуществлять прямой диалог с Донецком и Луганском, как это и предписано Минскими соглашениями. Помимо этого, обсуждены некоторые вопросы социально-экономического, а также гуманитарного характера, в том числе продолжения процесса обмена удерживаемыми лицами.

Состоялась предметная дискуссия о параметрах возможной роли ООН в урегулировании кризиса на Украине. С.В.Лавров вновь привлек внимание к распространенному российской стороной в сентябре 2017 года проекту резолюции Совета Безопасности ООН относительно миссии ООН по охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

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