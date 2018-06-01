О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с представителем руководства сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение, руководителем «Московской платформы» сирийской оппозиции К.Джамилем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 июня специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял представителя руководства сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение, руководителя «Московской платформы» сирийской оппозиции К.Джамиля.

В ходе беседы состоялось обсуждение комплекса вопросов урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН с акцентом на необходимость скорейшего начала работы Конституционного комитета в соответствии с итогами Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.