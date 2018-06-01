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8.06.1820:31 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Ирака в Москве Х.Хади

1126-08-06-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

8 июня специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Ирак в Москве Х.Хади по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Ираке в свете итогов прошедших 12 мая с.г. парламентских выборов и задачи скорейшего формирования новых структур исполнительной и законодательной ветвей власти страны.

Были также рассмотрены вопросы дальнейшего наращивания российско-иракского взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

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