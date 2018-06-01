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8.06.1817:03 Новости

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с решением Президента Афганистана о временном прекращении огня

1124-08-06-2018

Положительно оцениваем решение Президента Исламской Республики Афганистан А.Гани об одностороннем объявлении временного прекращения огня в связи с приближающимся окончанием священного для мусульман месяца Рамадан.

Отмечаем, что прекращение огня предложено Движению талибов (ДТ) и не распространяется на международные террористические группировки, прежде всего ИГИЛ. Призываем ДТ позитивно отреагировать на данную инициативу. Это решение стало бы шагом на пути к миру, позволило бы афганцам отметить праздник без опасений за свою жизнь и жизнь близких.

Подтверждаем поддержку усилиям, нацеленным на запуск мирных переговоров между Правительством Афганистана и руководством Движения талибов в интересах достижения национального примирения на многострадальной афганской земле и прекращения братоубийственной войны.

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