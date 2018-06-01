Выступление делегации Российской Федерации в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ по пункту повестки дня «Осуществление Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО в Сирийской Арабской Республике», Вена, 6 июня 2018 года

Уважаемый господин Председатель,

Сожалеем, что политически ангажированная дискуссия по этому пункту повестки дня, провоцируемая группой западных стран, продолжает отравлять атмосферу в Совете управляющих, подмывая международное доверие к системе гарантий МАГАТЭ, Как отмечается в докладе Гендиректора МАГАТЭ об осуществлении гарантий за 2017 год, Дамаск полностью соблюдает все свои обязательства в рамках Соглашения о всеобъемлющих гарантиях. Сирия не нарушала своих нераспространенческих обязательств, никаких объективных причин обсуждать «сирийское досье» в Совете не существует.

Секретариат так и не смог убедить государства-члены МАГАТЭ в том, будто разрушенный под Дейр-эз-Зором объект «весьма вероятно был ядерным реактором». Развитие событий вокруг СВПД лишний раз доказывает, что, к глубокому сожалению, для некоторых государств гарантии МАГАТЭ и режим ядерного нераспространения – не более чем инструмент для манипуляций и подручное средство для достижения своих узкокорыстных политических целей. Надеемся, что новое руководство Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ сумеет противостоять подобным стремлениям и развеять домыслы ряда ангажированных государств о неких распространенческих вызовах, которые якобы связаны с Сирией. Мы таких вызовов не видим, да и откровенная надуманность аргументации тех, кто тщетно пытается укусить Дамаск, становится все более очевидна международному сообществу. В нее не верит даже их собственная общественность, что подтверждается публикациями в их СМИ и результатами расследований их собственных журналистов.

Рассчитываем, что западные страны отойдут от практики выдвижения угроз и ультиматумов против неугодных им стран и вернутся к совместным международным усилиям, направленным на укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия.

Благодарю Вас, господин Председатель.