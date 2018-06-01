Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Армении З.Г.Мнацаканяном, Москва, 7 июня 2018 года

Уважаемый Зограб Грачевич,

Коллеги,

Рады приветствовать Вас в Москве вскоре после того, как Президент Российской Федерации В.В.Путин и Премьер-министр Армении Н.Пашинян провели в Сочи свою первую личную встречу. Рад этой возможности теперь уже лично поздравить Вас с назначением на высокий пост Министра иностранных дел Армении. Выражаю надежду, что сегодня мы сможем прямо по «горячим следам» контакта В.В.Путина и Н.Пашиняна посмотреть на конкретные вопросы продолжения нашего союзничества и стратегического партнёрства как по двусторонней линии, так и в рамках нашего участия в различных международных организациях.