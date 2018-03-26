Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова, Москва, 26 марта 2018 года

Уважаемые коллеги,

Дорогие друзья,

Рад приветствовать вас на очередном заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова.

Наши встречи проводятся ежегодно и призваны способствовать определению приоритетных областей приложения усилий в интересах максимально эффективной деятельности этого важного механизма. Представительный состав участников наших мероприятий позволяет предметно рассматривать широкий спектр актуальных вопросов, принимать взвешенные решения в отношении направлений совершенствования отечественной публичной дипломатии и помогать российским неправительственным организациям.

Сегодня мы являемся свидетелями усиливающейся антироссийской кампании, непрекращающегося стремления дискредитировать Россию – её внутреннюю и внешнюю политику. В этих условиях, конечно, работа по наращиванию диалога с широкой зарубежной общественностью с тем, чтобы нести в наши контакты с зарубежными коллегами правду, приобретает особое значение. Очевидно, что прямые связи между людьми, деполитизированные экспертные дискуссии, различные просветительские проекты способствуют поддержанию доверия и взаимопонимания в межгосударственных отношениях. Необходимо подчеркнуть полезный вклад, который в эти усилия вносит Фонд имени А.М.Горчакова, утвердившийся в качестве востребованного инструмента поддержки шагов гражданского общества во внешнеполитической сфере.

Деятельность Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова разнопланова, и продвигаемые инициативы стали уже достаточно известны в нашем гражданском обществе. Через проведение своих мероприятий Фонд оперативно реагирует на различные события на мировой арене. Мы поддерживаем стремление Фонда к диверсификации своей работы, что проявляется как в рамках предоставления грантов некоммерческим организациям, так и в контексте осуществления собственных проектов в сфере публичной дипломатии.

Приятно, что поддержанные Фондом начинания охватили все приоритетные направления, которые Попечительский совет предложил на прошлом заседании на 2017 год. Наиболее востребованной оказалась тематика укрепления связей на постсоветском пространстве, развития взаимодействия России и стран Евроатлантического региона, наращивания международного сотрудничества в противодействии новым вызовам и угрозам. Стоит особо отметить организованную совместно с Институтом США и Канады РАН международную конференцию «Российско-американские отношения: 210 лет», которая состоялась в апреле 2017 г., и Московскую конференцию по нераспространению – 2017 (МКН – 2017), которая прошла в октябре 2017 года.

Приветствуем усилия Фонда имени А.М.Горчакова по углублению межобщественного диалога в рамках евразийской интеграции по вовлечению в этот процесс новых НКО и экспертов из России и государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В полной мере сохраняют свою актуальность инициативы по проведению «евразийских школ», экспертных дискуссий, в том числе по проблематике сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути».

Президент Российской Федерации В.В.Путин продвигает концепцию «Большой Евразии». В этом проекте наряду с уже проявившими интерес к этому процессу странами-участницами ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, двери всегда открыты для подключения к нему и ЕС в контексте налаживания равноправных и взаимовыгодных связей, которые будут опираться на баланс интересов.

В любом случае, мы живем на общем Евразийском континенте, было бы недальновидно продолжать отказываться использовать эти очевидные сравнительные преимущества в высококонкурентом мире.

Хорошо зарекомендовала себя практика организации на площадке Фонда имени А.М.Горчакова лекций с онлайн-трансляцией. Исхожу из того, что совершенствование работы в рамках данного формата, в том числе за счет приглашения авторитетных лекторов и расширения тем выступлений, будет оставаться в фокусе внимания руководства Фонда.

Активно поддерживаем программы Фонда для молодого поколения. В прошлом году запущено молодежное измерение таких проектов, как «Примаковские чтения» и российско-германский форум «Потсдамские встречи». Большая работа проведена по организации собственной секции Фонда Горчакова в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, состоявшегося прошлой осенью в Сочи.

Также поддерживаем рост интереса иностранных молодых специалистов к ежегодным научно-образовательным проектам «Диалог во имя будущего», «Дипломатический семинар молодых специалистов», «Школа по Центральной Азии», «Кавказский диалог». На повестке дня – возобновление ряда других региональных дискуссий и дискуссионных форматов, в том числе, «Балканского диалога».

Весьма полезной следует признать практику проведения международных конкурсов работ среди молодых специалистов. Это конкурсы по ближневосточной и балканской проблематике, которые показали свою значимость как в плане выявления и поддержки молодых талантов, так и расширения круга потенциальных партнеров и участников программ нашего Фонда.

Широкое признание получил многолетний проект Фонда по поддержке экспертной мобильности, в рамках которого оказывается содействие командированию отечественных экспертов за границу, в том числе для продвижения наших подходов, подходов нашего гражданского общества на различных площадках. Считаю важным и в дальнейшем оказывать данному начинанию соответствующую поддержку.

Уважаемые коллеги, сегодня мы должны обсудить планы на перспективу, рассмотреть перечень приоритетных направлений на 2018 г. Фонд представил свои предложения, которые у вас есть. Считаю их весьма актуальными, соответствующими многовекторному внешнеполитическому курсу страны, заслуживающими конструктивного рассмотрения и, надеюсь, поддержки. Приглашаю в ходе дискуссий высказывать свои соображения.

В условиях строгой бюджетной дисциплины в 2017 г. были получены заявки на проекты со стороны некоммерческих организаций, которые по своей стоимости в пять раз превышали объем государственного финансирования. Мы выражаем особую признательность участию попечителей в деятельности Фонда. Хотел бы отметить вклады членов Совета С.В.Чемезова, М.Д.Прохорова, Ф.К.Шодиева, А.А.Мордашова, Н.П.Токарева и В.П.Евтушенкова. В прошлом году они активно поддерживали Фонд. Наверное, я упомянул не всех, но это были наиболее значимые вклады в нашу общую работу. Уверен, что наше взаимодействие с попечителями, о которых я уже упомянул, и с другими попечителями будет развиваться и в наступившем году.