Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с обстрелами саудовских городов с территории Йемена

По поступающей информации, 25 марта с территории Йеменской Республики (ЙР), контролируемой хуситским движением «Ансар Алла», была предпринята попытка ракетного обстрела саудовской столицы Эр-Рияда, а также ряда городов на юге и юго-западе Саудовской Аравии. Всего, как сообщается, было выпущено 7 ракет, которые были перехвачены силами ПВО Королевства. При этом в результате падения фрагментов одной из них вблизи Эр-Рияда погиб один человек, еще двое получили ранения.

В Москве решительно осуждают подобного рода неизбирательные ракетные удары, целями которых, в том числе, становятся населенные пункты и их мирные жители.

Представители хуситов в Сане заявляют, что обстрелы территории Саудовской Аравии осуществляются в ответ на массированные бомбардировки Йемена «арабской коалицией», приводящие к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушению жизненно важных объектов инфраструктуры.

В этой связи подтверждаем свою принципиальную позицию в пользу скорейшего прекращения вооруженного противостояния в ЙР, отказа сторон конфликта от логики «око за око» и попыток военным путем разрешить существующие противоречия. Гуманитарным страданиям мирных людей, где бы они ни находились, должен быть положен конец. Вновь призываем йеменских протагонистов вернуться за стол переговоров для выработки консолидированного видения последующего обустройства этой страны на основе широкого национального диалога, взаимного учета интересов ее основных политических сил, соответствующих решений международного сообщества.