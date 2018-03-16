Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с визитом в Российскую Федерацию спецпредставителя Председателя КНР, Члена Госсовета, Министра иностранных дел КНР Ван И

27-28 марта состоится рабочий визит в Россию спецпредставителя Председателя КНР, Члена Государственного Совета, Министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. 28 марта пройдут его переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями относительно текущего состояния и перспектив российско-китайского стратегического партнерства, обсудят график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

Основное внимание будет уделено главному политическому событию в двусторонних отношениях в этом году – государственному визиту Президента России в Китай, который, как ожидается, состоится в увязке с заседанием СГГ ШОС в г.Циндао (КНР).

Во второй половине года планируется проведение в России 23-й регулярной встречи глав правительств двух стран. Ее традиционно предварят заседания пяти межправкомиссий на уровне вице-премьеров: по подготовке регулярных встреч глав правительств, по энергетическому, по инвестиционному, по гуманитарному сотрудничеству, по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая, а также входящих в их состав нескольких десятков подкомиссий и рабочих групп. Намечено проведение очередного раунда двусторонних консультаций по стратегической безопасности, а также по вопросам взаимодействия в сфере безопасности, правопорядка и юстиции.

Министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в международных делах и наиболее актуальные региональные проблемы, включая ситуацию на Корейском полуострове, сирийское урегулирование, обстановку в Афганистане.

Россия и Китай придерживаются близких или совпадающих подходов к большинству международных проблем и намерены и дальше тесно координировать свои внешнеполитические шаги. Наши страны выступают за формирование более справедливого и устойчивого полицентричного мироустройства, базирующегося на принципах солидарности и общности интересов всего человечества, взаимовыгодного сотрудничества между странами на прочной правовой основе.

Обе страны уже многие годы успешно взаимодействуют в различных многосторонних форматах, в первую очередь в ООН, ее Совете Безопасности и других спецучреждениях, в ШОС, БРИКС, РИК, «Группе двадцати», АТЭС, ВАС. Мы и китайские партнеры едины в понимании необходимости повышения эффективности коллективных усилий по противодействию глобальным и региональным вызовам, в том числе в борьбе с терроризмом, обеспечении устойчивого развития. Российская сторона активно содействует китайскому председательству в ШОС. Наши страны ведут работу по сопряжению проектов строительства ЕАЭС и ОПОП. Рассматриваем его как основу для продвижения интеграционных процессов на всем пространстве Евразии и построения Большого Евразийского партнерства как общего пространства развития, основанного на равенстве, открытости и взаимном учете интересов.