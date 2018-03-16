Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с визитом Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Ташкент для участия в Международной конференции по Афганистану

26-27 марта в Ташкенте состоится Международная конференция высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», в которой примет участие Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров.

В ходе ее работы предполагается обсудить актуальные вопросы мирного урегулирования в Афганистане, региональное сотрудничество в сфере безопасности и вовлечение Афганистана в интеграционные процессы в Центральной Азии и за ее пределами.

Поддерживаем Ташкентскую конференцию по афганскому урегулированию как мероприятие в контексте развития Московского формата и деятельности Контактной группы «ШОС-Афганистан» и надеемся на достижение поставленных целей.

Убеждены, что заложенные в основу этих форматов принципы региональной представленности, честного и равноправного взаимодействия международных партнеров с учетом национальных интересов всех стран региона, с использованием потенциала зарекомендовавших себя структур, прежде всего ШОС и ОДКБ, наилучшим образом отвечают задаче запуска межафганского диалога о мире. Подтверждаем неизменную поддержку линии Кабула на развитие сотрудничества с ШОС.

Обеспокоены ростом террористической активности боевиков Движения талибов, осуществляющих вооруженные нападения в различных частях Афганистана, а также наращиванием присутствия т.н. «Исламского государства» в северных провинциях, граничащих со странами СНГ.

Вызывают обеспокоенность случаи использования в различных регионах ИРА вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского «крыла» этой террористической группировки. Считаем, что заявления афганских официальных лиц, подтверждающих эти факты, требуют самого серьезного расследования.

Государства региона также вынуждены преодолевать общие вызовы в борьбе с наркопреступностью. В прошлом году зафиксированы рекордные показатели производства опийного мака в ИРА. Большие объемы афганского героина, идущего в Россию, направляются через среднеазиатские страны. Афганские наркотики обеспечивают существенную финансовую «подпитку» террористам и экстремистам в самом Афганистане и за его пределами.

Подтверждаем настрой на дальнейшее развитие сотрудничества с Афганистаном по вопросам противодействия террористической и наркотической угрозам при тесном взаимодействии с региональными партнерами. Продолжим оказывать Афганистану помощь в становлении боеспособных армии и полиции, подготовке их сотрудников по линии компетентных российских ведомств.