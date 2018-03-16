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24.03.1813:26 Новости

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с принятием Сеймом Латвии поправок к закону «Об образовании»

557-24-03-2018

23 марта Сейм Латвии в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения (латышский) к 2021/2022 учебному году. Примечательно, что эта так называемая «реформа» начнет проводиться уже в следующем году.

При этом массовые протесты, обращения русскоязычной общественности к Президенту страны и в ведущие мировые правозащитные институты, предложения Латвийской Ассоциации русских школ с русским языком обучения по внесению изменений в поправки к упомянутому закону не находят поддержки у действующих властей, а просто-напросто игнорируются.

Такие одиозные шаги, совершаемые под лицемерными лозунгами, якобы делается это чуть ли не «во благо», и даже более того, «по просьбе самих учеников и их родителей», на деле не имеют ничего общего с учетом интересов проживающих в стране нацменьшинств, а напротив – являются продолжением проводимой в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.

В очередной раз под предлогом «интеграции» и «укрепления позиции государственного языка» попраны законные интересы и международно признанные права более чем трети населения этой прибалтийской республики.

Принятые националистическим большинством латвийского Сейма поправки противоречат декларациям руководства этой страны о приверженности высоким демократическим стандартам и ценностям, а также целому ряду международно-правовых актов.

Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону.

Рассчитываем также, что подобные действия получат объективную оценку со стороны международных профильных структур.

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