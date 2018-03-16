О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странами Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Президентом Республики Мадагаскар Э.Радзаунаримампианиной

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 марта в Антананариву возглавляющий российскую межведомственную делегацию специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов был принят Президентом Республики Мадагаскар Э.Радзаунаримампианиной.

В ходе состоявшейся беседы был обстоятельно обсуждён весь комплекс вопросов дальнейшего развития российско-малагасийского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях с акцентом на продвижение перспективных проектов в сферах разведки и разработки месторождений минерального сырья, телекоммуникаций, сельского хозяйства, рыболовства, здравоохранения, туризма, высшего образования и подготовки кадров.

Подтверждена обоюдная нацеленность Москвы и Антананариву на углубление политического диалога и тесную координацию внешнеполитических подходов на основе фундаментальных принципов международного права и Устава ООН. Констатирована необходимость консолидации усилий мирового сообщества в интересах эффективного противодействия транснациональным вызовам и угрозам, прежде всего терроризму, организованной преступности, незаконному обороту наркотических веществ, а также в борьбе с пиратством у побережья Африки.

При рассмотрении региональной проблематики особое внимание было уделено задаче предотвращения конфликтов и урегулирования кризисных ситуаций в Африке по формуле «африканским проблемам – африканское решение».