Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с принятием Советом ООН по правам человека внесенной по инициативе России резолюции «Целостность судебной системы»

22 марта Совет ООН по правам человека в ходе своей 37-й сессии голосованием принял резолюцию «Целостность судебной системы», проект которой был внесен российской делегацией. Соавторами документа стали Белоруссия, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, ОАЭ, Сирия, Таджикистан и Эфиопия.

В резолюции содержится призыв к государствам, в которых имеются военные суды или трибуналы по расследованию уголовных дел, обеспечить, чтобы эти органы были неотъемлемой частью национальной судебной системы и применяли принципы судопроизводства, закрепленные на международном уровне в качестве гарантий справедливого правосудия. Каждое лицо под юрисдикцией любого государства должно пользоваться правом на признание его правосубъектности и иметь доступ на общих основаниях к судебной системе, функционирующей на основе принципов уважения к правам человека и демократии.

Отступления от этих критериев ведут к серьезным и системным нарушениям прав человека. Яркий тому пример – тюрьма на военной базе США в Гуантанамо, где к содержащимся без суда и следствия заключенным регулярно применялись и продолжают применяться пытки. В этой связи глубокую озобоченность вызывает недавнее решение администрации в Вашингтоне отказаться от ранее выраженного намерения ликвидировать эту тюрьму.

Резолюция призывает государства к незамедлительному закрытию всех секретных пенитенциарных учреждений, находящихся под их юрисдикцией или контролем, а также к безотлагательному независимому и беспристрастному расследованию всех случаев так называемых чрезвычайных выдач, секретного содержания под стражей, пыток и жестокого обращения, в том числе под предлогом борьбы с терроризмом. Акцентируется необходимость привлечения к ответственности всех лиц, причастных к санкционированию или осуществлению этих преступлений, включая тех, кто занимал или занимает высшие государственные должности.

Разочарованы позицией проголосовавших против данной резолюции делегаций США и Грузии, а также ряда государств-членов Евросоюза, воздержавшихся при голосовании. Такое демонстративное пренебрежение принципами справедливого правосудия и, главное, гуманизма свидетельствует об истинном отношении этих стран к поощрению и защите прав человека в мире.

Призываем международное сообщество, неправительственные правозащитные организации, специальные процедуры Совета ООН по правам человека и Верховного комиссара ООН по правам человека добиваться от США, Великобритании и других участников «глобальной антитеррористической коалиции» раскрытия всей информации о совершенных ими и их союзниками в ходе «войны с террором» нарушениях прав человека, проведения объективного и беспристрастного расследования всех инцидентов и привлечения к ответственности виновных.