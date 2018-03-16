О встрече Директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями В.И.Ермакова с послами государств-участников ОДКБ по «делу Скрипалей»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 марта Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями В.И.Ермаков провел брифинг для послов государств-участников ОДКБ для разъяснения российской позиции в связи с голословными обвинениями Великобритании в отравлении двойного агента С.Скрипаля и его дочери в г.Солсбери 4 марта с.г.

Отведены провокационные заходы, упорно распространяемые Лондоном на различных международных площадках и в СМИ.

Подтверждено, что Россия никоим образом не причастна и в принципе не может иметь никакого отношения к инциденту в Солсбери. Нервно-паралитический газ под кодовым западным названием «Новичок» в Российской Федерации никогда не производился.

Выражена серьезная обеспокоенность тем, что на территории Великобритании на российскую гражданку Ю.Скрипаль было совершено покушение на умышленное убийство. По этому факту Следственный комитет Российской Федерации возбудил 18 марта с.г. уголовное дело. Указано, что британская сторона нарушает не только нормы гуманитарного права, но и Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 г. Российским представителям отказано в доступе к Ю.Скрипаль, чтобы оказать ей необходимую помощь.

Российская позиция в целом нашла понимание у партнеров по ОДКБ. Участники встречи пришли к мнению о необходимости продолжения тесных контактов по «делу Скрипалей».