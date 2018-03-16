Брифинг заместителя Директора Департамента информации и печати МИД России А.А.Кожина, Москва, 23 марта 2018 года

О рабочей поездке Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Республику Узбекистан

Напоминаем, что 26-27 марта Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетит Ташкент для участия в работе Международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

В Москве рассматривают предстоящую Конференцию как крупное международное событие, призванное содействовать процессу национального примирения и стабилизации ситуации в Афганистане в продолжение усилий, предпринимаемых в том числе в рамках «московского формата» и Контактной группы «ШОС-Афганистан».

«На полях» работы Конференции запланирован ряд двусторонних встреч Министра иностранных дел России С.В.Лаврова.

О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова со спецпредставителем Председателя КНР, Членом Государственного Совета, Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

27-28 марта состоится рабочий визит спецпредставителя Председателя КНР, Члена Государственного Совета, Министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в Россию. 28 марта пройдут его переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями относительно состояния и перспектив дальнейшего развития российско-китайского стратегического партнерства. Будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества в международных делах и наиболее актуальные региональные проблемы.

Заявление МИД России

Принятое на заседании Евросовета 22 марта заявление в связи с химинцидентом в Солсбери вызывает сожаление. Использованная ЕС формулировка, приписывающая России ответственность за случившееся лишь на основании того, что «нет других правдоподобных альтернативных разъяснений», представляет собой в сущности бездоказательное обвинение в наш адрес. Готовность Евросовета согласиться с британской версией обстоятельств инцидента в Солсбери можно объяснить только желанием поддержать Премьер-министра Великобритании Т.Мэй, оказавшую в трудном положении. При этом отмечаем, что в этой версии событий с каждым днем появляется все больше неувязок – от небывалой скорости определения британцами «российского происхождения» обнаруженных на месте покушения на С.Скрипаля и его дочь токсинов до выявленных прессой фактов давления на сотрудников химлаборатории в Портон-Даун со стороны британских властей.

До сих пор мы не получили от британской стороны никаких доводов, которые требовали бы от нас, как предлагает нам Евросовет, «давать ответы» по поводу трагических событий в Солсбери. Мы полностью готовы работать с англичанами, однако британская сторона уклоняется от сотрудничества. Дальнейший обмен мнениями считаем возможным продолжить в рамках профильной международной структуры – Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Полагаем, что есовским лидерам, если бы у них было искреннее желание помочь ходу расследования, следовало бы побудить британских партнеров к началу конструктивных консультаций с российской стороной в рамках предусмотренных для таких случаев процедур ОЗХО. Тем более, что поддержка диалога и сотрудничества в интересах укрепления международных инструментов в сфере нераспространения, в частности Конвенции о запрещении химического оружия, напрямую предусмотрена не только Глобальной стратегией ЕС 2016 г., но и принятой в 2005 г. «дорожной картой» по общему пространству внешней безопасности Россия-ЕС.

Сожалеем, что вместо этого Евросоюз предпочел пойти в фарватере очередной антироссийской кампании, развернутой Лондоном и его заокеанскими союзниками с очевидной целью – поставить еще одно препятствие на пути нормализации ситуации на европейском континенте.

О развитии ситуации в Сирии

Ситуация в Сирии остается сложной.

Внимание международного сообщества по-прежнему привлечено к Восточной Гуте. Там продолжается уникальная контртеррористическая операция сирийской армии, осуществляемая при поддержке ВКС России. Ее цель – ликвидация террористической угрозы Дамаску, которая исходит от бандформирований «Джабхат ан-Нусры», взявших под контроль этот густонаселенный пригород сирийской столицы. Особенность операции заключается в том, что для ее успешного проведения необходимо отделить террористов от гражданского населения, используемого ими в качестве живого щита.

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон на сегодняшний день из Восточной Гуты по специально созданным гуманитарным коридорам удалось вывести более 80 тыс. мирных жителей. Это большая часть населения данного района. Вывод людей осуществлялся под наблюдением представителей ооновских структур, Международного Комитета Красного Креста (МККК) и Сирийского общества Красного Полумесяца (СОКП), которые не зафиксировали в процессе эвакуации нарушений международного гуманитарного права.

Исход жителей был добровольным, никто из них не подвергался насилию или грабежу со стороны обеспечивавших этот процесс сирийских военных и сотрудников сил безопасности. Оказавшись на свободе, люди плакали и рассказывали о страданиях, которые они перенесли, находясь в заложниках у террористов. Ненависть к бандитским группировкам, произвольно убивавшим мирное население, отнимавшим у него имущество, присваивавшим гуманитарную помощь и заставлявшим простых людей голодать, зашкаливала.

Вблизи населенных пунктов Дувейр, Адра, Хирджилла сирийское Правительство развернуло три лагеря для приема временно перемещенных лиц. В мерах по обеспечению их питанием, постельными принадлежностями и оказанию первой медицинской помощи принимают активное участие российские военные. Рассчитываем, что международное сообщество активно подключится к этим усилиям.

Террористы активно препятствовали выводу гражданского населения из зон боестолкновений, запугивали людей, вели огонь по гумкоридорам, понимая, что присутствие в Восточной Гуте значительного числа мирных жителей сковывает действия правительственных сил, пытающихся избежать невинных жертв.

Регулярным ракетно-минометным обстрелам до сих пор подвергаются жилые кварталы Дамаска. 20 марта боевики из района населенного пункта Айн- Терма в Восточной Гуте, находящегося под контролем группировки «Фейлак ар-Рахман», нанесли ракетный удар по рынку Кашкуль. Погибли 37 человек, еще 35 получили ранения.

К настоящему времени сирийская армия освободила порядка 80% территории Восточной Гуты. В соответствии с договоренностью, достигнутой при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон, 22 марта началась эвакуация боевиков незаконных вооруженных формирований (НВФ) из г.Хараста в провинцию Идлиб.

В освобожденных населенных пунктах Восточной Гуты сирийскими военными были обнаружены несколько кустарных цехов по производству боеприпасов и емкости, содержащие отравляющие вещества, в частности, хлор. Речь идет о 40 т химических веществ, что свидетельствует о масштабах готовившихся террористами провокаций.

На северо-западе Сирии в рамках операции ВС Турции «Оливковая ветвь» 18 марта был занят г.Африн. Командование курдских отрядов, осознавая свою ответственность за судьбу местных жителей, приняло решение уйти из города без боя. Вошедшие в Африн боевики сирийских НВФ занялись грабежом населения. Беспорядки удалось прекратить лишь через несколько дней благодаря решительным действиям турецкой армии, которая арестовала более сотни мародеров.

Констатируем отсутствие практических подвижек в выполнении положений резолюции 2401 СБ ООН, касающихся ситуации в Ракке и в лагере «Рукбан» для временно перемещенных лиц. Напомню, что доступ к этим точкам на карте Сирии контролируется американскими военными, и он до сих пор закрыт как для представителей законных властей Сирии, так и для ооновцев и независимых СМИ. В ходе заседания международной целевой группы по оказанию гуманитарного содействия Сирии в Женеве 16 марта координатор ООН в Сирии А.3аатари подтвердил готовность Правительства этой страны, МККК и СОКП приступить к доставке гумпомощи в «Рукбан» после получения от американцев письменных гарантий безопасности.

Намерены продолжать усилия по выполнению положений резолюции 2401 СБ ООН, направленной на укрепление режима прекращения огня и улучшение гуманитарной ситуации на всей территории Сирии при решительной борьбе с террористами, и призываем все стороны всемерно содействовать этому.

Последовательно работаем и на политическом треке урегулирования в Сирии. 16 марта в Астане прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Ирана и Турции как стран-гарантов соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии, Министры договорились продолжать оказывать содействие сирийцам в восстановлении единства страны и достижении политического урегулирования кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, в частности, путем создания Конституционного комитета и запуска его работы в Женеве, как это предусмотрено решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

«На полях» министерской встречи в столице Казахстана состоялось также первое заседание Рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, в котором приняли участие представители ООН и МККК. Запуск ее практической работы стал важным вкладом в процесс восстановления доверия между сирийцами и нормализацию обстановки в Сирии в целом.

О развитии ситуации в Афганистане

Ситуация с безопасностью в Афганистане вызывает у нас значительное беспокойство. Движение талибов (ДТ) ведет активные террористические действия, систематически осуществляет нападения в разных частях страны, продолжает сохранять под полным или частичным контролем до половины территории страны.

Существенным фактором деградации обстановки в Афганистане остаётся деятельность запрещенной в Российской Федерации террористической группировки ИГИЛ. Игиловцы последовательно наращивают численность боевиков на севере страны. Предмет нашей особой озабоченности – создание ИГИЛ на севере Афганистана сети лагерей по подготовке боевиков, в которых обучаются в том числе выходцы из Центральной Азии, России и ряда других государств. Фиксируем как факты взаимодействия, так и столкновений между ИГИЛ и ДТ на севере и востоке Афганистана.

Обеспокоены повышением террористической активности. В конце января в Афганистане произошла серия кровавых терактов, в результате которых погибли свыше 200 человек и более 400 получили ранения.

21 марта произошла очередная террористическая вылазка, осуществлённая вблизи Кабульского государственного университета в первый день афганского нового года «Навруз», которая унесла жизни 33 человек. Предположительно, атака была проведена террористом-смертником из числа экстремистов ИГИЛ.

Решительно осуждаем эту варварскую акцию. Вновь выражаем соболезнования родным и близким погибших в ходе теракта, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

О гибели большой группы индийских граждан от рук боевиков запрещенной в Российской Федерации террористической группировки ИГИЛ

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 39 индийских граждан, захваченных в 2014 г. в плен в Ираке и позднее убитых боевиками запрещенной в Российской Федерации террористической группировки ИГИЛ. Эта печальная информация официально подтверждена МИД Индии.

Заявляем о нашей солидарности с руководством и народом дружественной Индии в решительной борьбе с терроризмом и экстремизмом. Данное кровавое преступление подтверждает правильность позиции России о необходимости формирования широкого международного антитеррористического фронта с участием всех стран.

К вопросу авиабезопасности в регионе Балтийского моря

Продолжает вызывать озабоченности возрастающая активность полетов военной авиации стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии вблизи наших границ в регионе Балтийского моря. При этом две трети полетов госавиации натовских стран, Финляндии и Швеции в сентябре-ноябре 2017 г. выполнены без включенных транспондеров. Данные действия провоцируют возможность опасных инцидентов с далеко идущими последствиями.

Россия со своей стороны многое сделала для снижения напряженности в регионе. В рамках действовавшей под эгидой ИКАО рабочей группы экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству (РГЭ ВГС) в 2017 г. был согласован внетрассовый маршрут для российской военной авиации из Санкт-Петербурга в Калинград и обратно. В соответствии с принятыми на добровольной основе Минобороны России мерами по обеспечению авиабезопасности перелеты осуществляются с включенными транспондерами, согласно заблаговременно предоставленным полетным планам.

Для снижения предпосылок к летным происшествиям разработаны и вступили в силу рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций в воздушном пространстве региона, используемом гражданской и военной авиацией.

К сожалению, не видим ответных шагов со стороны стран-членов НАТО. В настоящее время мандат группы в рамках ИКАО практически исчерпан. Несмотря на данные ранее обещания не видим желания у альянса перейти к экспертному обсуждению данной темы в формате Совета Россия-НАТО. Это именно тот формат, где можно было бы обсудить все военные аспекты данной проблемы, что способствовало бы снижению общей напряженности между НАТО и Российской Федерацией. Констатируем неготовность натовцев идти дальше уже согласованных в РГЭ ВГС мер.

Кроме того, отмечаем невыполнение странами НАТО согласованных рекомендаций. Так, продолжается практика создающих риски и ни чем не оправданных «перехватов» в случаях, когда полеты российской авиации совершаются группой с передачей полетного плана и включенными транспондерами.

Складывается впечатление, что реальная транспарентность в конкретных мерах доверия над Балтикой и в ее акватории странам Европы и США не нужна. Их цель – бесконтрольно наращивать военный потенциал.

Что касается России, то мы подтверждаем готовность к обсуждению путей по снижению напряженности в Балтийском регионе и к конструктивным консультациям по данной проблематике, как на двусторонней основе со всеми заинтересованными странами, так и в формате СРН, для согласования рекомендаций по предотвращению инцидентов в воздухе и на море.

О прекращении Украиной действия Программы экономического сотрудничества с Россией

Постоянным поставщиком новостей, которые грех не прокомментировать, остается Украина, прежде всего, ее нынешние власти.

На днях, например, украинскими властями было заявлено о еще одной своей победе над здравым смыслом – сообщено о принятом Кабинетом министров Украины решении о прекращении действия Программы экономического сотрудничества Российской Федерации и Украины на 2011-2020 годы.

Налицо последовательная и упорная реализация киевским режимом своей «стратегической цели» – нанести максимальный ущерб собственной экономике. Отказываясь от какого-либо сотрудничества с Россией, нынешние украинские власти в антироссийском угаре своими же руками фактически уничтожают доставшееся им от Советского Союза наследство в передовых, высокотехнологичных отраслях – в атомной промышленности и атомной энергетике, в ракетостроении, в космических технологиях, в авиационной промышленности, в транспорте, в военно-промышленной сфере. Это все то, чем украинский народ в свое время по праву мог гордиться.

Разрыв сегодня торгово-экономических связей с Россией никоим образом не заменяют выделяемые Европейским союзом мизерные квоты на поставку в ЕС «стратегических» сырьевых товаров – меда, грибов, соков, сгущенки, зерновых, томатов, мяса птицы. На наших глазах происходит деиндустриализация Украины. И, похоже, на этом дело не остановится. На очереди – требования западных кураторов-«благодетелей» Украины о повышении цен на газ для потребителей, снятии запрета на торговлю землей сельскохозяйственного назначения, разрешении поставок в ЕС леса- кругляка и т.п. В перспективе Киев заставят покупать втридорога и американский сжиженный сланцевый газ, как сейчас это происходит с американским углем.

Глядя на не вполне адекватные действия украинских властей, остается только с сожалением и сочувствием к жителям Украины ждать новых «победных реляций» из Киева. Почему-то мы уверены, что поводов для них будет еще предостаточно.

Независимые международные наблюдатели на выборах в Крыму попали в список «неблагонадежных лиц» украинского экстремистского сайта «Миротворец»

Обратили внимание на информацию о том, что персональные данные независимых иностранных наблюдателей, которые находились во время выборов Президента Российской Федерации в Крыму, были занесены в банк данных сайта «Миротворец», сервер которого базируется сейчас в США. 18 марта там появились имена иностранных наблюдателей из Италии, Испании и Швеция. Чуть позже в базу внесли и имена трех наблюдателей из Кипра. Следует отмстить, что независимые наблюдатели из Финляндии, Германии, Норвегии и Италии, которые уже ранее посещали Крым, были внесены в базу «Миротворца» еще до 18 марта. В сопровождающей информации на сайте сказано, что иностранцы «сознательно нарушили государственную границу Украины», а также «принимали участие в пропагандистских мероприятиях».

Хотели бы отметить, что правозащитные структуры ООН уже обращали внимание на нарушение сайтом права на частную жизнь и презумпцию невиновности и рекомендовали Киеву провести соответствующее расследование и закрыть сервер. Аналогичные озабоченности содержатся в докладе Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине, опубликованном в сентябре 2017 г. В нем Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подчеркивает отсутствие прогресса в уголовном расследовании в отношении сайта «Миротворец» и призывает украинские власти обеспечить незамедлительное и эффективное расследование нарушений связи с его деятельностью. Аналогичные призывы содержатся и в последнем мартовском докладе Наблюдательной миссии. В нем отмечается, что, хотя украинская полиция и открыла соответствующее уголовное производство, дальше этого дело до сих пор не сдвинулось.

Свои озабоченности еще в 2016 г. адресовала Киеву и бывшая в то время представитель ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович ввиду обнародования на сайте «Миротворец» персональных данных аккредитованных в Донбассе журналистов, влекущего угрозу их жизни.

Нежелание украинских властей провести эффективное расследование деятельности пресловутого сайта и принять соответствующие меры нарушает ее обязательства в рамках Совета Европы, установленные Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Конвенцией о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера. Налицо не только использование и распространение данных в противоправных целях, но и нарушение права на уважение частной жизни.

Европейский Суд по правам человека в своей практике исходит из того, что в случаях, аналогичных рассматриваемому, практическая и эффективная защита государством частной жизни лица заключается в принятии эффективных мер по выявлению и преследованию правонарушителей, что, как известно, сделано не было, а сайт до сих пор функционирует при явном попустительстве со стороны украинских властей. На сайте еженедельно увеличивается число персональных данных граждан других государств, в том числе и ЕС.

По-видимому, так Украина исполняет свои обязательства в рамках Совета Европы, ООН и ОБСЕ, продолжая подвергать своих и иностранных граждан смертельной опасности. В настоящее время все попавшие в базу наблюдатели уже вернулись в свои страны. По их мнению, выборы в Крыму прошли на достойном уровне и без серьезных нарушений, а реакция и противодействие Киева являются этому ярчайшим подтверждением.

Об очередной выходке украинских национал-радикалов

С возмущением также узнали об очередной варварской выходке украинских национал-радикалов, осквернивших на днях памятник генералу Н.Ф.Ватутину в Бердичеве Житомирской области – фашиствующие молодчики средь бела дня разбили мемориальную доску, безнаказанно поглумившись над памятью полководца, под командованием которого Красная Армия освобождала Украину от немецких захватчиков.

Решительно осуждаем данную хулиганскую вылазку тех, кто именует себя «патриотами». Убеждены, что эта и подобные ей позорные акции не находят поддержки у миллионов украинских граждан, чьи отцы и деды спасали мир от «коричневой чумы». В который раз призываем власти Украины предпринять необходимые меры по охране символов победы наших народов в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и прекратить политику потакания экстремистам.

Об обвинениях в адрес России по поводу осуществления хакерских атак

Обратили внимание на возобновившуюся в ФРГ шумиху и муссируемые в ее рамках тезисы о причастности России к якобы имевшему место взлому некими российскими хакерами компьютерно-коммуникационной системы Правительства Германии. Утверждается, что в результате атаки пострадали чувствительные массивы служебной информации МИД и Минобороны ФРГ.

Отмечаем, что за долгие годы кампании на Западе по поводу т.н. российской киберугрозы в Москву так и не поступило ни одного обращения с просьбой прояснить ситуацию либо отреагировать на нее. Вместо использования возможностей политического диалога, задействования дипломатических каналов, форматов партнерского взаимодействия спецслужб и правовой помощи по линии правоохранительных органов, что неоднократно предлагалось Россией, ставка делается на публичный ресурс, выдвижение огульных обвинений в наш адрес, не подкрепленных какими-либо мало-мальски серьезными уликами и доказательствами.

С учётом этого создается впечатление, что антироссийская истерия нагнетается сознательно, в частности, для обоснования трат, якобы, на «оборону» в виртуальном пространстве, в том числе создания «кибервойск со штабами», прежде всего для подготовки в рамках наступательной стратегии ударов по Интернет-инфраструктуре предполагаемого противника, разумеется, в лице той же России.

Наш ответ на такие действия состоит в подтверждении готовности к серьезному обсуждению всех волнующих проблем за столом переговоров.

Россия предлагает конструктивную повестку дня: выработку правил ответственного поведения государств в информационном пространстве и нахождение взаимопонимания о предотвращении инцидентов в нем, а также расширение и углубление мер доверия в этой области и с этой целью мобилизацию потенциала многосторонних переговорных площадок.

Рассчитываем, что партнеры вернутся на путь поиска совместных ответов на киберугрозы в рамках диалога на международных площадках и по двусторонней линии.

О псевдорасследовании «Тайм» относительно якобы «российского содействия» в создании венесуэльской криптовалюты «Петро»

Обратили внимание на опубликованную «Тайм» в ряду с другими, появляющимися в наши дни, как грибы после дождя, фальшивку с претензией на сенсацию о якобы российском авторстве венесуэльской криптовалюты «Петро». Конечно, это «эксклюзивное расследование» на тему якобы причастности российских властей к запуску «Петро» – откровенная ложь. Минфин давал коллегам из «Тайм» комментарий по данной теме. Напомню, что суть его сводилась к следующему.

Минфин России не имел и не имеет абсолютно никакого отношения к венесуэльской криптовалюте «Петро». Российские финансовые власти ни в каком виде не участвовали в этом проекте. В ходе встречи, состоявшейся 21 февраля 2018 г. в Москве, Министр экономики и финансов Венесуэлы г-н Серпа действительно передал Министру финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову информационный буклет о криптовалюте «Петро», но исключительно в целях информирования российских партнеров о данном проекте. При этом тема какого-либо использования криптовалюты в российско-венесуэльском сотрудничестве ни одной стороной не поднималась, не обсуждалась и не рассматривалась.

Просили бы коллег из «Тайм» и других журналистов, интересующихся этой темой, пользоваться исключительно проверенной официальной информацией, так как источники, на которые вы зачастую ссылаетесь, либо не владеют темой, либо сознательно дезинформируют.

Также хотели бы обратить внимание на то, что согласно Конституции России единственным законным платежным средством в нашей стране является рубль, эмитированный Банком России. Эмиссия и использование любых других платежных средств в России незаконны. Более подробно на тему возможности использования в том или ином виде технологии блокчейн в финансовых расчетах российским государством А.Г.Силуанов говорил в своем недавнем интервью телеканалу «Раша Тудэй» (соответствующая ссылка будет дана в стенограмме нашего брифинга).

О начале массового сноса памятников советским воинам-освободителям на территории Польши

Возмущены начавшимся в Польше массовым сносом памятников советским воинам, отдавшим жизнь за освобождение и спасение от уничтожения этой страны и ее народа в годы Второй мировой войны.

Нам стало известно, что начат демонтаж или уже снесены мемориалы в польских городах: Иновроцлав (Куявско-Поморское воеводство), Пулавы (Люблинское воеводство), Скерневице (Лодзинское воеводство), Стшегом (Нижнесилезское воеводство), Хощно (Западно-Поморское воеводство).

Налицо вопиющее нарушение польской стороной двустороннего межправительственного Соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 г., наглая демонстрация оскорбительного неуважения к истории совместной борьбы народов наших стран против нацистских захватчиков.

Особый цинизм заключается в том, что причиной подобной «спешки» являются сугубо финансовые вопросы. Пресловутый польский «закон о декоммунизации», предписывающий ликвидацию всех мемориальных и культурно-исторических объектов, которые по идеологическим причинам не устраивают современное руководство Польши, предусматривает денежную компенсацию из бюджета польского государства тем, кто в установленный срок, то есть до 31 марта текущего года, ликвидирует историко-мемориальное наследие.

С болью констатируем, что эти соображения берут верх над человеческой порядочностью, данью памяти и международными обязательствами страны.

Об ответных мерах России на снос памятников в Литве

В ходе прошлого брифинга информагентством «Спутник» был задан вопрос относительно ответных мер России на снос памятников в Литве. Хотели бы сказать следующее.

Прежде всего, необходимо отметить, что судебное разбирательство в отношении надгробий, установленных на могилах воинов Красной и Русской императорской армий на Антакальнисском кладбище, продолжается до сих пор и окончательное решение пока не вынесено. Поэтому литовская ассоциация военной истории «Забытые солдаты» все же рассчитывает не допустить сноса упомянутых памятников.

Однако в принципиальном плане в случае кощунственных действий в отношении российских мемориальных объектов в Литве считаем вполне возможными ответные шаги с нашей стороны, в частности, касающиеся мемориальной деятельности литовской стороны на территории Российской Федерации.

О порядке въезда на территорию Республики Македонии граждан Российской Федерации

МИД Республики Македонии проинформировал о принятом 13 марта Правительством Республики Македонии решении об отмене визовых требований в отношении граждан России по краткосрочным поездкам в Македонию сроком еще на один год.

В соответствии с установленным порядком гражданам России для въезда на территорию Македонии достаточно иметь действительный заграничный паспорт и страховку. Данный порядок распространяется только на краткосрочные поездки, что предполагает нахождение на территории Македонии без визы не более 90 дней в течение каждых шести месяцев, считая с даты первого въезда.

Практика безвизовых поездок россиян в Македонию, ранее введенная Скопье, продлевается до 15 марта 2019 года.

Продолжение следует…