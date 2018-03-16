Выступление Постоянного представителя России при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации на Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей, Вена, 22 марта 2018 года

Уважаемый господин Председатель,

«Весеннее перемирие» в Донбассе привело к некоторому снижению числа нарушений режима прекращения огня, применения запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Но в последние дни перестрелки интенсифицировались, возобновились обстрелы населенных пунктов, пострадали мирные жители. СММ зафиксировала ранение женщины в Коминтерново 14 марта и повреждение дома в Саханке 17 марта в результате обстрелов с направлений, где дислоцируются ВСУ.

12-13 марта украинские силовики обстреляли автобусы с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Анализ характера повреждений не оставляет сомнений относительно направления стрельбы. Благодарим наблюдателей СММ, которые с 14 марта стали сопровождать персонал ДФС.

Обстановка вызывает серьёзную тревогу, так как ВСУ используют перемирие для перегруппировки сил и укрепления своих позиций. Силовики обосновались внутри участков разведения в Петровском и Золотом. СММ обнаружила там украинских солдат, флаги, технику и боеприпасы. Растет количество военной техники ВСУ у линии соприкосновения. За неделю на подконтрольных Киеву территориях в нарушение минского «Комплекса мер» наблюдатели засекли более 30 единиц вооружений, включая 4 РСЗО в Хлебодаровке. Подтверждается проведение силовиками учений с боевыми стрельбами у линии соприкосновения.

18 марта Киев в очередной раз открыто отказался отводить силы в Станице Луганской – несмотря на соблюдение всех условий для отвода и сигнал ополченцев о готовности к разведению.

Призываем все государства ОБСЕ, имеющие весомое влияние на Киев, приложить усилия для предотвращения военной эскалации в Донбассе. Новый командующий карательной операцией в Донбассе, которая теперь именуется «Операцией объединенных сил», генерал Сергей Наев публично заявил, что намерен общаться с Донбассом только на языке военной силы. Это – путь к катастрофе.

Поддерживаем инициативу Донецка и Луганска о дополнительном переподтверждении прекращения огня на пасхальные праздники, которое должно, наконец, привести к полной и устойчивой «тишине» на линии соприкосновения.

Вынуждены напомнить, что устойчивое мирное урегулирование украинского кризиса возможно только через полное выполнение минского «Комплекса мер», включая положения о всеобъемлющем политическом урегулировании, через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском.

Призываем не затягивать с этим процессом, поскольку ситуация на Украине имеет все признаки дальнейшей дестабилизации.

Радикальные националисты наращивают давление на власть. СММ докладывает о новых демонстрациях радикалов, обострении проявлений национализма, которые все заметнее в западных областях страны. Только за последнюю неделю в Ужгороде и Береговом повреждены 9 автомобилей с венгерскими номерами, брошена граната в жилой дом, избиты активисты, выступавшие против марша националистов, который, тем не менее, состоялся 17 марта. С размахом на Украине отмечаются дни рождения военных преступников «УПА» и прочие «чёрные страницы» истории.

Радикалы пытаются давить на суд. 15 марта жгли файеры перед зданием суда в Киеве, где проходили слушания по делу событий на «майдане». 14 марта в украинской столице перед посольством Италии требовали освободить подозреваемого в убийстве журналиста Андреа Рокелли.

Продолжаются нападения на православную церковь. 10 марта подожжена часовня в Киеве. Это еще одно преступление радикалов, совершенное в рамках начатой ультраправой группировкой «С14» «кампании» нетерпимости против Украинской православной церкви. Разделяем обеспокоенность УВКПЧ ООН тем, что правоохранительные органы не приняли эффективных мер для предупреждения этих действий, их тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Готовится новый проект закона о государственном языке, который не будет учитывать языковые права проживающих на Украине нацобщин. Призываем Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств держать эту тему в поле пристального внимания, не допустить тотальной украинизации страны.

На серверах в США по-прежнему беспрепятственно функционирует сайт «Миротворец», публикующий персональные данные журналистов и несогласных с курсом властей. По мнению УВКПЧ ООН, публикация личных данных работников СМИ и активистов НПО на этом ресурсе нарушает право на неприкосновенность частной жизни и презумпцию невиновности.

Надежду Савченко задержали прямо в Верховной Раде. Ей якобы предъявлены обвинения в подготовке террористического акта. Информация о ней также попала на сайт «Миротворец». Уверены, тем, кто пристально следили за ее судьбой три-четыре года назад, будет интересно узнать, что сейчас происходит с «героем Украины».

На Украине полным ходом продолжаются притеснения журналистов. 17 марта власти под надуманными предлогами депортировали журналистку телеканала «Россия 24» Наталью Гончарову. Отмечаем, что Представитель ОБСЕ по свободе СМИ в «Твиттере» обратил внимание на этот вопиющий шаг киевских властей. Рассчитываем на более развернутую реакцию по этому противоправному сюжету.

Это уже восьмой случай, когда российские журналисты подвергаются насильственным действиям в нарушение международных обязательств Украины и внутреннего законодательства страны. За период с 16 ноября 2017 г. по 15 февраля 2018 г. УВКПЧ ООН задокументировало 9 случаев физических нападений или применения силы к журналистам, которые были совершены государственными субъектами или членами крайне правых групп, действовавших безнаказанно. Нет прогресса в расследовании актов насилия в отношении журналистов, что способствует созданию атмосферы безнаказанности и страха. До сих пор не установлены ответственные за убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета.

Несогласных с политикой воинственного национализма и русофобии преследуют более жесткими методами. Продолжают функционировать секретные тюрьмы СБУ. На днях «Amnesty International» представила новые свидетельства об их существовании. Приведены факты пыток, незаконного содержания без суда и следствия. По оценке «Amnesty International», отрицая существование секретных тюрем СБУ, украинская власть отказывает жертвам в установлении справедливости и препятствует расследованию продолжающихся серьезных нарушений прав человека.

УВКПЧ ООН задокументировала новые случаи незаконного содержания под стражей, пыток и жестокого обращения на территории под контролем Киева. Жертв похищали лица в масках, били и угрожали заставляя признаться в якобы сотрудничестве с российскими спецслужбами или вооруженными группами. Затем следовали аресты по линии СБУ. Констатируется отсутствие прогресса в обеспечении ответственности за тяжкие нарушения прав человека во время убийства протестующих на «майдане» и актов насилия 2 мая 2014 г. в Одессе. В расследованиях и процессах, связанных с конфликтом, замечено нежелание как в правоохранительных органах, так и на политическом уровне эффективно расследовать нарушения прав человека, совершенные государственными субъектами.

Апологеты киевского режима заявляют, что не надо критиковать националистов, они, мол, укрепляют суверенитет Украины. Это глубокое заблуждение. Никто не сделал столько для деградации Украины и подрыва ее суверенитета и единства, как националисты. Именно они и сейчас являются главными проводниками политики военного решения кризиса, противниками мирного урегулирования, диалога с Донецком и Луганском, реализации Минских договоренностей.

На Украине достаточно здравомыслящих людей, не принимающих идеи войны, ненависти и навязываемой русофобии, но им приходится жить в условиях надвигающегося тотального запрета инакомыслия и жесткого прессинга националистов, с одной стороны, и силовых структур – с другой.

В заключение еще раз подтверждаем полную приверженность России мирному урегулированию на Украине, готовы продолжать оказывать этому полное содействие во всех имеющихся переговорных форматах. Не существует альтернативы выхода из кризиса кроме как через выполнение минского «Комплекса мер» в прямом диалоге Киева, Донецка и Луганска.