Слайдер Главная

Актуальные темы

Актуальные темы

Новостная лента

23.03.1810:41 Выступления Министра / Новости / Вьетнам / Мероприятия с участием Министра иностранных дел Российской Федерации

Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Фам Бинь Минем, Ханой, 23 марта 2018 года

544-23-03-2018

  • ru-RU1 de-DE1

Уважаемый г-н Министр,

Дорогие друзья,

Мы рады вновь побывать во Вьетнаме и провести встречи с нашими давними партнерами. Наша дружба исчисляется многими десятилетиями, совместной борьбой за справедливость. Мы очень признательны нашим вьетнамским друзьям за то, как бережно вы храните память об оказанной вам помощи в ходе освободительной войны и восстановления страны. Сегодня мы продолжаем отстаивать принципы справедливости и правды в международных делах, в том числе, координируя наши действия в международных организациях, прежде всего в ООН.

Рассчитываем сегодня подробно рассмотреть ход выполнения договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита Президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга в Россию осенью прошлого года. Как Вы сказали, летом прошлого года состоялась еще одна встреча наших президентов «на полях» саммита АТЭС в Дананге. Еще раз хочу поздравить вас с блестящим проведением этого важнейшего мероприятия.

Еще раз спасибо за приглашение. Рассчитываю на плодотворную работу.

Дополнительные материалы

Видео

Фотографии

Встречи Министра

Встречи Министра

Телефонные разговоры Министра

Телефонные разговоры Министра

Официальные заявления

Официальные заявления

Все материалы

Мероприятия в российских загранучреждениях

Мероприятия в российских загранучреждениях

Анонсы

Анонсы

Все материалы

Брифинги

Брифинги

Все материалы

Новые назначения

Новые назначения

Все материалы

Карты

Россия в системе международных отношений