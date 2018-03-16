Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Фам Бинь Минем, Ханой, 23 марта 2018 года

Уважаемый г-н Министр,

Дорогие друзья,

Мы рады вновь побывать во Вьетнаме и провести встречи с нашими давними партнерами. Наша дружба исчисляется многими десятилетиями, совместной борьбой за справедливость. Мы очень признательны нашим вьетнамским друзьям за то, как бережно вы храните память об оказанной вам помощи в ходе освободительной войны и восстановления страны. Сегодня мы продолжаем отстаивать принципы справедливости и правды в международных делах, в том числе, координируя наши действия в международных организациях, прежде всего в ООН.

Рассчитываем сегодня подробно рассмотреть ход выполнения договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита Президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга в Россию осенью прошлого года. Как Вы сказали, летом прошлого года состоялась еще одна встреча наших президентов «на полях» саммита АТЭС в Дананге. Еще раз хочу поздравить вас с блестящим проведением этого важнейшего мероприятия.

Еще раз спасибо за приглашение. Рассчитываю на плодотворную работу.