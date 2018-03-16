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23.03.1810:39 Выступления Министра / Новости / Мероприятия с участием Министра иностранных дел Российской Федерации

Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе встречи с Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, Ханой, 23 марта 2018 года

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Уважаемый товарищ Генеральный секретарь,

Спасибо за возможность быть принятым Вами в рамках нашего визита. Президент Российской Федерации В.В.Путин и Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев передают Вам самые теплые приветы и наилучшие пожелания. 

Мы полностью привержены отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства, которые охватывают все сферы отношений между двумя государствами.

У нас очень хорошие показатели в торгово-экономической и инвестиционных сферах, о чем свидетельствует подписанное Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом.  

У нас богатые традиции в сфере топливно-энергетического комплекса. Есть хорошие перспективы в области мирного атома, туризма, культурных и гуманитарных обменов. Рассчитываем, что по всем этим направлениям в ходе визита мы достигнем дополнительных договоренностей для продвижения отношений вперед.

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