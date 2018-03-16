О политических консультациях заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с заместителем Министра иностранных дел Парагвая Ф.Гонсалесом Франко

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 марта заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел политические консультации с заместителем Министра иностранных дел Республики Парагвай Ф.Гонсалесом Франко.

Стороны в конструктивном ключе проанализировали состояние российско-парагвайского политического диалога, развитие двусторонних торгово-экономических связей, возможности наращивания культурно-гуманитарных и образовательных контактов.

Состоялся обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов мировой и региональной повестки дня. Особое внимание было уделено укреплению российско-парагвайского взаимодействия в ООН, а также налаживанию сотрудничества России с интеграционными объединениями Латинской Америки, в т.ч. в формате ЕАЭС-МЕРКОСУР.