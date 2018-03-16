Ответ заместителя директора Департамента информации и печати МИД России А.А.Кожина на вопрос СМИ о культурно-гуманитарном взаимодействии России со странами Африки

Вопрос: Недавно Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров вернулся из поездки по ряду стран Африки. В ходе состоявшихся переговоров обсуждались различные вопросы российско-африканского взаимодействия. Среди приоритетных областей сотрудничества было выделено образование. Насколько данная область важна для дальнейшего развития отношений нашей страны с государствами континента?

Ответ: Российская Федерация успешно реализует программы культурно-гуманитарного сотрудничества с различными странами Африки, которые включают в себя связи в области образования, науки, культуры, искусства, средств массовой информации, спорта. Эти усилия направлены не только на укрепление соответствующего взаимодействия со странами Африки, но и на решение ключевых проблем континента, таких как преодоление социального неравенства, вовлечение африканской молодежи в процессы устойчивого экономического развития и т.д.

Образование является важным приоритетом в наших отношениях с Африкой. Российские университеты открыты для студентов из африканских стран. Наряду с изучением профильных дисциплин осуществляются образовательные программы, ориентированные на важнейшие сферы общественной и хозяйственной жизни государств региона.

В условиях глобализации и возрастающей роли использования информационных технологий усиливается значение специализированных знаний. В связи с этим разрабатываются и будут реализованы современные образовательные проекты. Подготовленные в России африканские специалисты помогут своим странам воспользоваться преимуществами высоких технологий, сделать шаг на новую ступень научно-технологического развития.

Данное направление в полной мере соответствует целям и задачам внешней политики Российской Федерации.

В конкретном плане, в 2017 г. в российские вузы принято более 1 800 человек из 50 африканских государств. Всего в настоящее время в России обучается порядка 15 тыс. граждан из стран Африки, из них около 4 тыс. чел. – за счет средств федерального бюджета, остальные – на контрактной основе.

В рамках поездки Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по странам Африки 9 марта в Аддис-Абебе состоялись переговоры с Председателем Комиссии Африканского союза М.Факи Махаматом. По итогам было опубликовано совместное заявление, в котором, в частности, С.В.Лавров и М.Факи Махамат обозначили среди дальнейших приоритетных областей сотрудничества между Российской Федерацией и Африканским союзом образование, науку и технологии. В этом контексте предполагается налаживание партнерских связей между Панафриканским университетом и российскими вузами, научно-исследовательскими учреждениями, включая реализацию стипендиальных программ с акцентом на подготовку преподавателей в области естественных наук и математики. Подтверждена готовность российской стороны развивать уже имеющуюся практику организации стажировок африканских дипломатов на базе Дипломатической академии МИД России.