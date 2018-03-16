Ответ заместителя директора Департамента информации и печати МИД России А.А.Кожина на вопрос СМИ о развитии сотрудничества между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой

Вопрос: В последнее время в западных СМИ появляются публикации о характере и содержании двусторонних отношений России с Центральноафриканской Республикой. Как Вы оцениваете состояние и перспективы развития российско-центральноафриканского сотрудничества?

Ответ: Российская Федерация и Центральноафриканская Республика (ЦАР) имеют длительную историю взаимовыгодного партнерства.

С момента установления 7 декабря 1960 г. дипломатических отношений сотрудничество между нашими двумя странами поступательно развивалось в дружественной атмосфере. К сожалению, последовавший длительный период внутриполитической нестабильности в ЦАР привел к снижению интенсивности нашего межгосударственного взаимодействия.

По результатам состоявшихся в 2016 г. президентских выборов в ЦАР главой государства был избран Фостен Арканж Туадера. Международное сообщество позитивно оценило демократичность выборов, транспарентность избирательного процесса. Новое руководство страны во главе с Президентом взяло курс на восстановление внутриполитической стабильности, а также диверсификацию внешних связей.

Важной вехой в развитии нашего двустороннего взаимодействия стала состоявшаяся 9 октября 2017 г. в г.Сочи встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Президентом ЦАР Ф.А.Туадерой, в ходе которой был подтвержден обоюдный настрой на восстановление практического сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

В рамках достигнутых договоренностей Российской Федерацией проводятся мероприятия, направленные на изучение возможностей взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР. В 2018 г. началась реализация поисковых горнорудных концессий. Исходим из того, что развитие данных проектов будет способствовать стабилизации экономической ситуации в ЦАР, развитию инфраструктуры, а также послужит основой для привлечения дополнительных инвестиций в экономику страны.

В Москве приветствуют взятый Ф.А.Туадерой курс на налаживание в ЦАР инклюзивного политического процесса, скорейшее прекращение столкновений на межэтнической и межконфессиональной почве, восстановление государственной власти на всей территории страны. Считаем важными предпринимаемые руководством ЦАР меры по реформе сектора безопасности. Такие шаги призваны содействовать, в том числе при поддержке международного сообщества, нормализации ситуации в Республике, а также выполнению Плана по национальной обороне в интересах постепенной передачи всей ответственности за положение дел в стране законным властям.

Откликаясь на соответствующую просьбу Президента ЦАР, российская сторона приняла решение об оказании Банги на безвозмездной основе военно-технической помощи. С согласия Комитета СБ ООН 2127 из наличия Министерства обороны России на нужды центральноафриканской армии в конце января – начале февраля с.г. поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов. С ведома этого Комитета туда также командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР. Данная помощь оказывается в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН в отношении этой страны. Российское содействие осуществляется в русле общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР, передаче им всей полноты ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории и, в конечном счете, нормализации обстановки и надежному урегулированию затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта.