Брифинг Директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России В.И.Ермакова, Москва, 21 марта 2018 года

Уважаемые дамы и господа,

Уважаемые коллеги,

Дорогие друзья,

Мы рады приветствовать вас в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Признательны за оперативную реакцию на наше вчерашнее приглашение. Ситуация действительно неординарная. Требуется безотлагательное, высоко профессиональное и, конечно же, неполитизированное обсуждение.

Мы для вас подготовили отдельную памятную записку, которую, я надеюсь, сегодня же, по существующей дипломатической практике, вы сможете передать в свои столицы. Содержание памятной записки носит юридический характер. Наверное, было бы неправильным вас здесь собрать и ограничиться только банальным зачитыванием этой памятной записки, которую вы получите через некоторое время. Поэтому я предлагаю подискутировать в нашем тесном дипломатическом кругу.

Для начала рассмотрим гуманитарную сторону происходящего. Как нам всем известно, 4 марта в благополучном пригороде Лондона, в Солсбери были подвергнуты нападению 2 человека, включая гражданку России Ю.Скрипаль. Из Великобритании поступают различные версии относительно того, как это было сделано, делая акцент на применении каких-то химических средств, которые сами британцы почему-то называют «Новичком». Скажу сразу, что ни одна из тех версий, которые мы услышали, не выдерживает никакой критики. На таком странном и непонятном фоне официальные лица Великобритании вдруг скоропалительно и без каких-либо доказательств начинали истерично в чем-то обвинять Россию и при этом почему-то еще требовать от российской стороны каких-то объяснений. Еще раз повторю, нападение на российскую гражданку было совершено на территории Великобритании. Как подсказывает элементарная логика, здесь возможны только два варианта: британские власти либо неспособны обеспечить защиту, образно говоря, от такого рода «теракта» на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно – я никого ни в чем не обвиняю – срежиссировали нападение на российскую гражданку. Третьего не дано.

У нас вызывает большое удивление, что власти Великобритании в нарушение элементарных цивилизованных норм межгосударственного общения не предоставляют российской стороне даже консульского доступа к явно попавшей в беду российской гражданке. Они ищут какие-то отговорки, но в тоже время сами распространяют некие видео-материалы якобы с места нахождения Скрипалей. Честно говоря, это только множит наши вопросы. Британцы не делятся с нами даже сведениями, получаемыми в результате их следственных действий, не отвечают ни на какие российские вопросы в отношении Ю.Скрипаль. У нас нет никаких достоверных сведений относительно того, что и почему произошло с российской гражданкой за последние две недели. Вдумайтесь, это все происходит в XXI в. и, казалось бы, в цивилизационной стране!

Понятно, что при таком раскладе требовать каких-то объяснений от российской стороны просто абсурдно. Россия в данной ситуации по определению никому ничего не должна и, уж точно, не может нести никакой ответственности за действия или бездействия британских властей на их собственной территории. Мы видим, что британские власти начинают нервничать все сильнее. Это понятно. Время идет. Они сами загнали себя в тупик. На все большее число поступающих вопросов они в конечном итоге будут обязаны ответить. Отвечать им нечего. Например, такая логика, как ««они сели в лужу», но в любом случае во всем виновата российская сторона и она должна за все отвечать», может быть, подошла бы для очередного британского или голливудского сериала, но в реальной жизни и уж точно в отношениях с Россией такое не сработает.

Все более очевидным становится то, что нападение в Солсбери на Скрипалей – это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная и противоправная авантюра. Остается лишь раскрыть, кто за этим стоял и какие цели преследовал. Ясно лишь одно: Россия к этому абсолютно непричастна, хотя бы по одной простой причине – для российской стороны такая авантюра просто недопустима, и по всем параметрам нам невыгодна.

У Великобритании совсем другой послужной список. Достаточно хотя бы вспомнить, как совсем недавно бывший премьер-министр Великобритании Т.Блэр открыто признал, что руководство страны и спецслужбы врали сами себе, а также британскому народу, ввергая его в кровавую противоправную авантюру в Ираке. При этом погибло несколько сотен тысяч ни в чем не повинных иракских граждан. И ведь за это никто не понес никакой ответственности. Теперь остается только догадываться, кто и с какой целью пытается сейчас ввергнуть Великобританию в очередную грязную и опять-таки заведомо проигрышную для Лондона авантюру уже против России. Неужели это какой-то гипноз под действием показанного несколько месяцев назад в Великобритании сериала М.Дж.Басетта «Последний удар» («Strike Back») с еще тогда задействованным в этом фильме каким-то «новичком»?

Теперь перейдем к более формальной стороне дела. От британских коллег прозвучала версия, что в рассматриваемом случае у них были применены боевые отравляющие вещества. Сразу возникает вопрос: представляют ли британские глашатаи, что такое боевое отравляющее вещество? Любой уважающий себя эксперт вам скажет, что реальное применение боевого отражающего вещества неминуемо ведет к многочисленным жертвам прямо на месте его применения. По поступающим из Лондона репликам и сюжетам мы видим, что в Солсбери совсем другая картина. До сих пор достоверно не определен предмет расследования, все факты преднамеренно скрываются, а реальные улики за это время могли уже вообще исчезнуть, как, кстати, в Великобритании случалось уже не раз. Тогда вообще непонятно, о чем британцы ведут речь, и причем здесь какие-то обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.

8 марта, как нам говорят, Великобритания обратилась в ОЗХО. Но и сразу же здесь провал со стороны Лондона – Великобритания отказалась сотрудничать с Россией, хотя Конвенция по запрещению химического оружия предусматривает четкий механизм взаимодействия государств и снятие возникающих подозрений путем открытого обмена информацией и консультацией. Казалось бы, какой путь может быть конструктивнее, проще и логичнее? Направить официальный запрос российской стороне и получить официальный ответ в течение 10 дней, как это предусмотрено Конвенцией. Однако такой вариант был сходу отвергнут британцами. Другими словами, уже тогда всем было наглядно показано, что на деле Лондон и не собирается что-то урегулировать, преследуя, наверное, какие-то совсем другие цели.

Еще раз повторю, Конвенция о запрещении химического оружия предусматривает простой и понятный механизм двусторонних консультаций. Если стороны действительно стремятся к урегулированию возникших вопросов, то это наиболее приемлемая форма как минимум для начала диалога. Но если же такая цель – урегулирование возникающих вопросов – у одной из сторон не просматривается, тогда дело неизбежно заходит в тупик.

Можно, конечно, вместо конструктивного экспертного диалога и поиска решений выбегать на базарную площадь и визгливо покрикивать, что на тебя кто-то напал, что виновник понятен в любом случае, но он, почему-то, за тридевять земель. Но это уже не из области политики, а больше похоже на очередной низкопробный триллер, которым нас с вами и без того в избытке снабжает кинематограф. Для этого не нужно идти в дипломатию, ехать послами куда-то. Зачем весь этот сюрреализм переносить в реальную политику, в реальные межгосударственные отношения? Это большой вопрос. Но в любом случае, поощрять или даже отвечать за такие беспардонные действия, казалось бы, цивилизованного государства Россия точно не собирается. Тем не менее, мы сделали еще один шаг навстречу. Мы предложили британской стороне провести совместное расследование, чтобы все-таки выявить виновных в инциденте в Солсбери. Для этого, естественно, мы запросили доступ ко всем материалам дела, расследуемого Скотланд-Ярдом. Без этого получить сколько-нибудь понятную картину реально происходящего просто невозможно. Вновь последовал отказ. Отказ, как и прежде, без объяснения причин.

Как нам стало известно, 19 марта эксперты Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в Великобританию в связи с официальным приглашением Премьер-министра Т.Мэй для того, чтобы провести независимый анализ результатов британского расследования инцидента в Солсбери. Вчера состоялось заседание Совета Безопасности ООН с участием Гендиректора ОЗХО А.Узюмджю. Обсуждалась, как вы знаете, «сирийская химия», однако наши британские коллеги затронули и химический инцидент в Солсбери. В целом атмосфера была более или менее нормальная. Заседание было закрытым, поэтому никто никаких истерик особо не закатывал, видимо, не хотелось это делать это не на публику.

У нас была возможность вновь задать элементарные вопросы как Гендиректуру ОЗХО А.Узюмджю, так и нашим британским коллегам. К сожалению, прозвучавшие ответы не были полновесными. По наиболее важным для нас вопросам коллеги просто ушли от ответа. Мы ожидаем от Лондона и от ОЗХО официального и детального доклада в отношении всего происходящего по делу Скрипалей. Нам нужны полноформатные заключения с детальным подтверждением последовательности действий – основополагающей для любого дела процедуры, предусмотренной ОЗХО, при обеспечении сохранности вещественных доказательств. Это т.н. «цепь обеспечения сохранности» (chain of custody). Помимо этого, мы намерены прояснить в ОЗХО, на основании какого пункта статьи 8 Конвенции по запрещению химического оружия сотрудничает Технический секретариат ОЗХО и Великобритания. Обращаем внимание на то, что статья 8 посвящена структуре Организации по запрещению химического оружия и распределению полномочий между ее органами. Кроме того, нельзя забывать, что в рамках Конвенции по запрещению химического оружия Технический секретариат не вправе проводить никакого анализа национальных расследований, как это запросила британская сторона.

Еще один исключительно важный момент. Наши британские коллеги довели свое воспаленное сознание до того, что осмелились поставить под сомнение действенность самой Организации по запрещению химического оружия – наиболее авторитетной и эффективно-функционирующий международной организации в области разоружения. Напомню, что при содействии 17 авторитетных государств-членов Организации по запрещению химического оружия, при непосредственном участии всего Евросоюза, под пристальным контролем ОЗХО Российская Федерация успешно выполнила свою федеральную целевую программу «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». Был полностью ликвидирован крупнейший в мире арсенал химического оружия, оставшийся нам в наследство от СССР. Для нас этот вопрос закрыт раз и навсегда. Нечистоплотные попытки британских политиков внести сумятицу в это благородное дело не делают им чести. Лондону не удастся подвергнуть шельмованию или подорвать престиж ОЗХО и Конвенции о запрещении химического оружия. Убеждены, что 192 полноформатных участника Конвенции о запрещении химического оружия не позволят этого сделать. Это было бы катастрофой не только для процесса химического уничтожения, но и для процесса разоружения в целом. Столь неблаговидные «потуги» со стороны Лондона наводят на другие мысли. Если пофантазировать, то можно себе представить, что всё это могло быть срежиссированным из-за океана. Ведь ни для кого не секрет, что именно ближайший партнер Великобритании остается единственным государством, официально сохраняющим крупнейший в мире арсенал химического оружия. Естественно, поднимающаяся среди ответственных участников Конвенции о запрещении химического оружия критика их не устраивает. Они очень болезненно реагируют. Может быть, вся эта грязная возня вокруг Солсбери этим и объясняется?

Безусловно, не хотелось бы выстраивать конспирологические схемы. Мы этим точно не будем заниматься. Вместе с тем набор наших вопросов к Великобритании растет и расширяется, однако, пока мы не получили внятного ответа ни на один из них. Повторю еще раз, отсутствует ясность по главному для нас вопросу – что всё-таки произошло с двумя гражданами России на территории Великобритании? Пока наши британские коллеги в своих показаниях очень сильно путаются, и уж слишком много несостыковок. Хотел бы еще раз отметить, что мы очень внимательно отслеживаем развитие ситуации вокруг дела Скрипалей. Мы фиксируем абсолютно все детали. Уверены, что со временем и авторы, и участники этой провокации в итоге понесут наказание. Есть еще и другой немаловажный момент, который мы, естественно, заметили и который крайне важен для полноты вашего понимания: Россия никого ни в чем не обвиняет. Просьба не передергивать в столицах то, что мы реально говорим. Да, в наших выступлениях прозвучали ссылки на химико-технологический потенциал Чехии, Швеции и некоторых других государств, но только в качестве одного из примеров того, насколько высокоразвиты в мире научно-исследовательские работы и насколько важно отслеживать потенциал двойного назначения. Просьба не расценивать эти слова как претензии к нашим партнерам. Еще раз подчеркну, Россия в данном контексте никого ни в чем не обвиняет. У нас вообще нет такой манеры – беспочвенно обвинять. В ходе брифинга ко мне присоединились мои коллеги из Министерства обороны Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, поэтому у нас сегодня есть все шансы для глубокого, обстоятельного и открытого диалога.

Я предоставляю слово представителю Министерства обороны Российской Федерации, начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты, генералу И.А.Кириллову.

Продолжение следует…