Комментарий Департамента информации и печати МИД России об очередных кровавых атаках террористов на Дамаск

20 марта боевики из района населенного пункта Айн-Терма в Восточной Гуте, находящегося под контролем группировки «Фейлак ар-Рахман», нанесли ракетный удар по рынку Кашкуль в населенном преимущественно друзами и христианами дамасском пригороде Джарамана. По имеющейся информации, погибли 37 человек, еще 35 получили ранения.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, всего за этот день сирийская столица была обстреляна из Восточной Гуты четырежды – в результате в районе Маззе погибли еще пятеро мирных жителей, двое были ранены.

В Москве решительно осуждают эти кровавые атаки террористов. Расцениваем их как еще одно звено в цепи непрекращающихся провокаций, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Восточной Гуте и в Сирии в целом. Всё это наглядно свидетельствует о продолжающемся игнорировании экстремистски настроенными боевиками положений резолюции 2401 СБ ООН.

На таком фоне попытки помешать решению сирийской правительственной армией задачи ликвидации в Восточной Гуте террористических опорных пунктов выглядят как потворство террористическим злодеяниям. Очевидно, что в нынешних условиях в Сирии востребована не консервация положения, при котором вольготно чувствовали бы себя террористы, а решительное продвижение к восстановлению мира и единства страны через политическое урегулирование на основе резолюции 2254 СБ ООН и итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.