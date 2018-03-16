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21.03.1816:44 Новости

О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Испания в Российской Федерации И.Ибаньесом

531-21-03-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

21 марта заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял Посла Испании в России И.Ибаньеса.

Стороны рассмотрели ряд вопросов российско-испанских отношений, подтвердили настрой на дальнейшее поступательное развитие политического диалога и торгово-экономических связей. Обсуждены также перспективы сотрудничества наших стран на мировой арене, подчеркнута важность двустороннего взаимодействия в интересах обеспечения стабильности и безопасности на европейском континенте.

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