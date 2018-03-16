Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Японии Т.Коно, Токио, 21 марта 2018 года

Уважаемый г-н Министр, дорогой Таро,

Мы всегда рады новым встречам. Я согласен с Вами, что интенсивный диалог между нами принципиально важен для того, чтобы мы последовательно реализовывали договоренности, достигнутые Президентом России В.В.Путиным и Премьер-министром Японии С.Абэ.

В целом мы считаем, что наши отношения развиваются динамично. Хотя, конечно, есть целый ряд направлений, на которых мы хотели бы видеть более интенсивное движение.

Согласен с Вами, что проведение впервые в истории Года Японии в России и России в Японии позволит придать импульс всему комплексу наших связей.

Безусловно, главным событием года является встреча наших лидеров в мае. Мы заинтересованы в том, чтобы использовать сегодняшние переговоры для максимально эффективной подготовки этого саммита.

Мы все, конечно же, в предвкушении Чемпионата мира по футболу. Когда мы встречались в Мюнхене, Вы сказали, что хотели бы увидеть в финале сборные России и Японии. Давайте постараемся сделать так, чтобы это состоялось.

Я согласен с повесткой дня наших переговоров, которую Вы предложили.