Комментарий Департамента информации и печати МИД России о ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте

С удовлетворением отмечаем, что за последние дни в пригороде Дамаска Восточная Гута, в котором длительное время хозяйничали террористы и экстремисты, совершавшие беспорядочные обстрелы столицы САР и другие преступления, обозначаются признаки стабилизации. Под контроль правительственных сил перешла большая часть территории этого района. Идут переговоры с договороспособной частью вооруженных группировок с целью скорейшего прекращения противостояния.

Одновременно представителями Вооруженных Сил Российской Федерации в русле единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2401 проводится уникальная и беспрецедентная по своим масштабам операция, единственная цель которой – помощь населению Восточной Гуты. В результате этой операции через открытые гуманитарные коридоры выведены более 70 тыс. мирных жителей, а также осуществлено проведение трех конвоев по линии ООН, Сирийского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста.

Вырвавшиеся из джихадистского плена сирийцы открыто рассказывают о преступлениях экстремистов и царившем беззаконии, в том числе изъятии гуманитарной помощи, использовании гражданского населения в качестве живого щита, препятствовании добровольной эвакуации.

Работающие «на земле» представители гуманитарных структур ООН дают однозначно высокую оценку действиям российской и сирийской сторон по решению гуманитарных проблем Восточной Гуты в крайне сложных условиях. Однако, по всей видимости, эта информация отсеивается некоторыми высокопоставленными сотрудниками Секретариата ООН, а также игнорируется западными политиками и СМИ, предпочитающими тиражировать непроверенные и откровенно лживые материалы, включая вбросы о применении правительственными войсками химического оружия. Преследуется при этом одно – дискредитировать любыми способами Москву и Дамаск.

Показательной в контексте пропагандистской кампании стала инициатива ряда западных членов Совета Безопасности ООН провести 19 марта специальное заседание по ситуации с правами человека в САР с приглашением Верховного комиссара ООН по правам человека З.Р.Аль-Хусейна, известного своими ангажированными и предвзятыми оценками не только ситуации в Сирии, но и во многих других странах и позволяющего себе действия и комментарии, недопустимые для ооновского чиновника, тем более такого ранга. Но их планам организовать в Совете еще один эмоциональный спектакль с шельмованием России и Сирии, а также закрепить в повестке Совбеза в нарушение его мандата правочеловеческую проблематику не суждено было осуществиться. Указанная инициатива показательно не получила необходимой поддержки в СБ ООН. А сменщику З.Р.Аль-Хусейна придется еще немало поработать над тем, чтобы восстановить подорванную им высокую репутацию ответственного поста Верховного комиссара ООН по правам человека.