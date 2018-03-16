О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с делегацией партии «Иракский национальный проект» во главе с генеральным секретарем Дж.Ад-Дари

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 марта специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял делегацию партии «Иракский национальный проект» во главе с генеральным секретарем Джамалем Ад-Дари.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ситуации в Ираке и перспективам ее развития после разгрома ИГИЛ и в контексте предстоящих в мае с.г. общеиракских парламентских выборов.

С российской стороны была подтверждена последовательная позиция в поддержку суверенитета и территориальной целостности иракского государства, отмечена необходимость достижения устойчивого национального согласия с учетом интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп страны.