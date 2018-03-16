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20.03.1813:55 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Судана в Москве Н.Бабикером

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

20 марта специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Судан в Москве Н.Бабикера по его просьбе.  

В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем  Востоке с акцентом на проблематику арабо-израильского урегулирования.

Были также обсуждены некоторые практические вопросы дальнейшего развития российско-суданских отношений, включая поддержание активного политического диалога.

 

 

 

 

 

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