О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Республики Бенин Р.Кото Суноном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 марта специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Бенин Р.Кото Сунона в связи с завершением его миссии в Москве.

В ходе состоявшейся беседы был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Котону на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-бенинских отношений и реализацию имеющегося потенциала взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.