Слайдер Главная

Актуальные темы

Актуальные темы

Новостная лента

20.03.1812:46 Новости

О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Послом Македонии в Москве Г.Караяновым

521-20-03-2018

  • en-GB1 ru-RU1

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

20 марта состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Послом Республики Македонии в Москве Г.Караяновым.

Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Констатирована готовность к продолжению взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес. Отмечено важное значение возобновления деятельности Межправительственной Российско-Македонской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах.

С российской стороны были подчеркнуты негативные последствия для региональной безопасности и двусторонних отношений планов втягивания Республики Македонии в НАТО.

Встречи Министра

Встречи Министра

Телефонные разговоры Министра

Телефонные разговоры Министра

Официальные заявления

Официальные заявления

Все материалы

Мероприятия в российских загранучреждениях

Мероприятия в российских загранучреждениях

Анонсы

Анонсы

Все материалы

Брифинги

Брифинги

Все материалы

Новые назначения

Новые назначения

Все материалы

Карты

Россия в системе международных отношений