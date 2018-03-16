О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Послом Македонии в Москве Г.Караяновым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 марта состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Послом Республики Македонии в Москве Г.Караяновым.

Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Констатирована готовность к продолжению взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес. Отмечено важное значение возобновления деятельности Межправительственной Российско-Македонской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах.

С российской стороны были подчеркнуты негативные последствия для региональной безопасности и двусторонних отношений планов втягивания Республики Македонии в НАТО.