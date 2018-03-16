Выступление руководителя делегации Российской Федерации на 50-й сессии Рабочей группы по вопросам проверки ПК ОДВЗЯИ (12 – 23 марта 2018 г.), Постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене М.И.Ульянова, Вена, 19 марта 2018 года

Уважаемый господин Председатель,

Уважаемый господин Исполнительный секретарь,

Мы приветствуем Вас и подтверждаем готовность нашей делегации к продуктивной и интенсивной работе на этой сессии Рабочей группы по вопросам проверки.

Положительно оцениваем слаженную и успешную работу ВТС ПК ОДВЗЯИ по дальнейшему созданию и поддержанию в эксплуатационной готовности Международной системы мониторинга и Международного центра данных. В связи с известными событиями в КНДР Организация продемонстрировала хорошие оперативные возможности, свидетельствующие о высокой степени готовности режима проверки, предусмотренного Договором.

Однако контрольный механизм ДВЗЯИ существует не сам по себе, а является неотъемлемой частью Договора. Данный механизм сможет полноценно функционировать только после вступления Договора в силу. Все прошедшие годы мы активно работали над его созданием, ускоряли темпы ввода в строй объектов Международной системы мониторинга (МСМ) и отдельных элементов Международного центра данных (МЦД), «подтягивали» до уровня оперативной готовности инспекционную составляющую. Мы все исходили из того, что в скором времени вокруг Договора сложатся позитивные изменения, и верификационный механизм должен быть в полной готовности. В первую очередь, наши расчеты строились с надеждой на скорую ратификацию ДВЗЯИ Вашингтоном, за которым последуют и другие ключевые для Договора государства.

Недавний отказ США идти на ратификацию ДВЗЯИ нанес по работе Подготовительной комиссии сильнейший удар. Для России и, я думаю, других государств, которые ратифицировали ДВЗЯИ, Договор за более чем двадцать лет стал неотъемлемым элементом обеспечения международной безопасности и стабильности. Пересмотр Вашингтоном линии в отношении ДВЗЯИ ставит под вопрос не только будущее Договора, но и многолетние усилия по созданию его верификационного механизма. Не уверены, что в этих условиях работа по формуле «бизнес как всегда» себя оправдает. Необходимо будет тщательно осмыслить качественно новую ситуацию и при необходимости подкорректировать линию дальнейших действий.

Намерение США придерживаться пока моратория на ядерные испытания не является решением вопроса. Мораторий, как известно, добровольная мера и не может никоим образом заменить юридических обязательств по Договору.

Планы США сконцентрироваться на поддержке МСМ и МЦД в ущерб инспекциям на месте вызывают серьёзную озабоченность. По сути, Вашингтон, как мы понимаем, намерен сфокусироваться только на тех направлениях, которые отвечают его утилитарным национальным интересам. В рамках многостороннего соглашения так не получится. Для содействия достижению целей Договора необходимо продолжение постепенного и сбалансированного создания всех трёх элементов режима проверки – МСМ, МЦД и инспекций на месте (ИНМ). Хотели бы особо отметить, что эти три элемента взаимодополняемы, равнозначны и неразделимы. Избирательный подход, которого намерены придерживаться США, неприемлем.

Неконструктивный подход США к созданию режима ИНМ и неуважительное отношение к государствам-членам Комиссии были продемонстрированы также и при организации учебного курса «Визуальные наблюдения и радионуклидный мониторинг» в рамках третьего цикла обучения инспекторов (Невада, октябрь 2017 г.). Из-за проблем с получением американских виз российские участники, а также целый ряд специалистов из других стран не смогли принять в нём участие. Считаем такую ситуацию недопустимой. Если государство предлагает себя в качестве принимающей стороны, оно обязано обеспечить безупречную организацию мероприятия. Неспособность или нежелание сделать это наносит ущерб не только по репутации «страны-хозяйки», но и по интересам дела. Поэтому, если такая страна не уверена, что сможет выполнить свои обязанности в полном объёме, она должна заблаговременно сообщить об этом, чтобы мероприятие можно было организовать в другом государстве.

Уважаемый господин Председатель,

Выражаем признательность Исполнительному секретарю Подготовительной комиссии Л.Зербо за его информативный доклад о деятельности, связанной с проверкой, во втором полугодии 2017 г. В целом позитивно оцениваем деятельность Секретариата за отчётный период.

Мы удовлетворены сертификацией в период с 49-й сессии РГБ 6 станций МСМ (включая российскую радионуклидную станцию RN57 «Билибино») и 2 радионуклидных лабораторий.

Мы с удовлетворением отмечаем, что создание режима ИНМ успешно осуществляется на основе одобренного Плана действий по ИНМ, что заложенные в него проекты последовательно и своевременно реализуются.

Мы благодарим Секретариат за разработку концепции подготовки и проведения будущих учений по отработке сценария ИНМ (build-up exercises). В целом концепция представляется нам приемлемой основой для дальнейшей углублённой работы по подготовке к учениям. У нас есть ряд замечаний по тексту, которые мы озвучим на тематическом заседании. При правильном подходе и чётко поставленных задачах реализация серии из трёх учений станет важным шагом на пути завершения создания режима ИНМ. Нам представляется, что подготовка к этим учениям станет существенной составляющей работы Комиссии в ближайшие несколько лет.

Уважаемый господин Председатель,

В ходе текущей сессии состоялось обсуждение вопроса об изменении структуры доклада РГБ. Мы считаем идею разделения итогового доклада на консенсусную и неконсенсусную части вредной и даже опасной. Предлагаемая инициатива – это, по сути, отход от правила консенсуса, который вот уже многие годы лежит в основе работы венских международных организаций. Мы такое решение поддержать не можем. Единство и сплоченность как никогда нам необходимы сегодня, чтобы совместно добиваться нашей главной цели - вступления в силу ДВЗЯИ.

Благодарю за внимание.