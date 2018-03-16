О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с советником Президента Республики Ирак М.Ахмедом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 марта специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел М.Л.Богданов принял советника Президента Республики Ирак М.Ахмеда, находившегося в Москве в качестве международного наблюдателя за ходом подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с упором на развитие обстановки в Ираке и ситуации вокруг Иракского Курдистана, в том числе в контексте предстоящих в мае с.г. общеиракских парламентских выборов, а также задач постконфликтного восстановления страны.