Слайдер Главная

Актуальные темы

Актуальные темы

Новостная лента

19.03.1821:44 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с советником Президента Палестины Н.Шаасом

516-19-03-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

19 марта специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял советника Президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям, члена Центрального совета ООП, сопредседателя Российско-Палестинского рабочего комитета по Ближнему Востоку Н.Шааса, прибывшего в Москву в качестве международного наблюдателя за ходом проведения выборов Президента Российской Федерации.

В состоявшейся доверительной беседе акцент был сделан на проблематике палестино-израильского урегулирования и положении дел в процессе восстановления палестинского национального единства. Также состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке, затронуты некоторые актуальные аспекты двусторонней повестки дня.

Встречи Министра

Встречи Министра

Телефонные разговоры Министра

Телефонные разговоры Министра

Официальные заявления

Официальные заявления

Все материалы

Мероприятия в российских загранучреждениях

Мероприятия в российских загранучреждениях

Анонсы

Анонсы

Все материалы

Брифинги

Брифинги

Все материалы

Новые назначения

Новые назначения

Все материалы

Карты

Россия в системе международных отношений