О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с председателем Панафриканского союза молодежи Ф.Муюмбой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 марта специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял председателя Панафриканского союза молодежи Франсин Муюмбу.

В ходе беседы были предметно обсуждены актуальные аспекты африканского гуманитарного взаимодействия, включая подготовку кадров в российских высших учебных заведениях, вопросы здравоохранения, содействия в области обеспечения устойчивого развития и продовольственной безопасности в странах африканского континента.