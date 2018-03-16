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19.03.1821:42 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с депутатами Парламента Иордании Х.Рамаданом и Х.Абу-Хассаном

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

19 марта спецпредставитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял членов Палаты депутатов Национального собрания Иорданского Хашимитского Королевства  Халеда Рамадана и Халеда Абу-Хассана, которые участвовали в международном наблюдении за ходом подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования и состояние дел на палестино-израильском направлении. Были также рассмотрены некоторые практические аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-иорданских отношений.

Иорданскими представителями был отмечен высокий уровень организации и проведения выборов Президента России.

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