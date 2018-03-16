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19.03.1815:14 Новости

Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в отношении высылки корреспондента телеканала «Россия 24» Н.С.Гончаровой из Украины

511-19-03-2018

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17 марта Служба безопасности Украины заявила о высылке очередного российского журналиста – корреспондента телеканала «Россия 24» Натальи Гончаровой с трехлетним запретом на въезд в страну. Предлогом для этого возмутительного акта стала якобы подготовка «провокационных материалов», искажавших образ Украины и наносивших ущерб ее международному авторитету.

В действительности именно такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества. С подачи Киева в 21 веке в Европе практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия.

Подчеркиваем, что украинские СМИ пользуются в России полной профессиональной свободой действий, и мы требуем аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине.

Призываем международное сообщество, профильные международные институты и НПО решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации.

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