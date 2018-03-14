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17.03.1812:38 Новости

Об обмене поздравительными телеграммами между Министром иностранных дел России С.В.Лавровым и Министром иностранных дел, региональной интеграции и внешней торговли Маврикия С.Лачминараиду

505-17-03-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

17 марта Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Министр иностранных дел, региональной интеграции и внешней торговли Республики Маврикий С.Лачминараиду обменялись поздравительными телеграммами по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Главы внешнеполитических ведомств высоко оценили традиционно дружественный характер двусторонних связей, подтвердили конструктивный настрой на наращивание совместных усилий по продвижению плодотворного взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных областях на благо народов России и Маврикия, в интересах укрепления мира и стабильности в Восточноафриканском регионе.

 

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