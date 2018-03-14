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17.03.1812:21 Новости

О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Узбекистана А.Х.Камиловым

504-17-03-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

17 марта по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камиловым.

В ходе беседы министры обменялись мнениями по актуальным вопросам международной обстановки и российско-узбекского внешнеполитического взаимодействия. Особое внимание было уделено ситуации в Центральной Азии в контексте задачи противодействия угрозам и вызовам миру и стабильности в этом регионе, исходящим с территории соседнего Афганистана. А.Х.Камилов подробно информировал о ходе подготовки к созываемой 27 марта 2018 г. в Ташкенте Международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие». С.В.Лавров, подтвердив свое участие в этом мероприятии, выразил надежду, что оно станет логическим продолжением международных и региональных усилий по обеспечению мира в Афганистане, в том числе в рамках Московского формата и Контактной группы «ШОС-Афганистан».

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