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17.03.1811:10 Новости

О вызове в МИД России Посла Великобритании Л.Бристоу

503-17-03-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

17 марта в МИД России был вызван Посол Великобритании в Москве Л.Бристоу, которому передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в г.Солсбери (Великобритания) 4 марта с.г., российской стороной приняты следующие решения.

Объявляются "persona non grata" и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве.

Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой.

В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность.

Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.

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