О заседании Совместной комиссии в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 марта в Вене состоялось заседание Совместной комиссии стран «шестерки» и Ирана при координации со стороны Евросоюза. Совместная комиссия остается единственным механизмом, уполномоченным рассматривать ход выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), одобренного резолюцией СБ ООН 2231.

Все участники приветствовали неукоснительное соблюдение Ираном обязательств в рамках всеобъемлющих договоренностей, что регулярно подтверждается со стороны МАГАТЭ. Это прямое подтверждение того, что СВПД справляется со своими задачами в том, что касается обеспечения исключительно мирного характера иранской ядерной программы.

Участники встречи подтвердили, что выполнение Ираном «ядерной» части договоренности должно сопровождаться добросовестной и полноценной реализацией обязательств соответствующих сторон по обеспечению условий для плодотворного торгово-экономического и финансового сотрудничества с Ираном, а также развития взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии. Выверенный баланс между данными столпами договоренности является фундаментом успешной и устойчивой реализации СВПД.

Российская сторона особо подчеркнула, что нарушение заложенных в СВПД принципов и отклонение от его базовой философии неизбежно ударит по режиму нераспространения ядерного оружия и призвала все политически здравые силы объединиться вокруг договоренностей в интересах поддержания международного мира и безопасности.