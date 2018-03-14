О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с президентом Европейского фонда имени Н.Титулеску А.Нэстасе

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 марта заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял президента Европейского фонда имени Н.Титулеску бывшего премьер-министра и министра иностранных дел А.Нэстасе по его просьбе. Румынский гость находился в Москве по случаю участия в конференции на тему «Соседство и добрососедство в международных делах. Особый взгляд на российско-румынские отношения», которая была организована Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова совместно с Европейским фондом Н.Титулеску.

Обсуждались итоги форума, состояние европейской безопасности, а также отдельные аспекты российско-румынских отношений, представляющие взаимный интерес.

На беседе присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в России В.Соаре.