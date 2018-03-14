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16.03.1816:53 Новости

О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова в Пекине

498-16-03-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

16 марта в Пекине прошла встреча сопредседателей российско-китайского регулярного Диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и заместителя Министра иностранных дел КНР Кун Сюанью. И.В.Моргулов был также принят Министром иностранных дел КНР Ван И.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущим событиям вокруг Корейского полуострова. Стороны приветствовали договоренности о проведении межкорейского и американо-северокорейского саммитов, условились продолжать активную работу со всеми партнерами с тем, чтобы поддержать позитивную динамику в корейском урегулировании, достигнутую в русле совместно разработанных Россией и Китаем мирных инициатив.

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