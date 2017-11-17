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16.01.1820:44 Новости

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с заявлением директора БДИПЧ ОБСЕ И.Гисладоттир о ситуации вокруг тюрьмы в Гуантанамо

37-16-01-2018

 

Обратили внимание на пресс-релиз директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) И.Гисладоттир в связи с 16-й годовщиной создания печально известной тюрьмы в Гуантанамо.

И.Гисладоттир подчеркнула, что «продолжающееся функционирование этого учреждения вызывает серьезную озабоченность с точки зрения прав человека и подрывает доверие к необходимым контртеррористическим мерам». Приводя неутешительную статистику, директор Бюро указала на то, что содержание людей в заключении в течение неопределенного срока и без предъявления обвинений или допуска к справедливому судебному разбирательству является жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением и наказанием. Она также акцентировала, что терроризм является преступлением, с которым можно эффективно бороться с помощью уголовного правосудия, ориентированного на соблюдение прав человека и принципа верховенства закона. По мнению директора БДИПЧ, существование тюрьмы в Гуантанамо «ставит под сомнение приверженность американских властей своим обязательствам в области прав человека при борьбе с терроризмом».      

Со своей стороны, вновь настоятельно призываем Вашингтон соблюдать международно-правовые обязательства в сфере прав человека, обеспечивать равенство каждого человека перед законом, в том числе в рамках функционирующей целостной судебной системы.

 

 

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