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16.01.1820:01 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с делегацией сирийского оппозиционного «Движения за национальное обновление»

36-16-01-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

16 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял  делегацию сирийского оппозиционного «Движения за национальное обновление» во главе с его председателем Обейдой Наххасом.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии с акцентом на необходимость скорейшего политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. В этом контексте подробно обсуждался ход подготовки к проведению 29-30 января с.г. в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.

 

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