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16.01.1813:50 Новости / Иран, исламская республика / Телефонные разговоры Министра / Зариф, Мохаммад Джавад

О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Ирана М.Д.Зарифом

33-16-01-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

16 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран М.Д.Зарифом.

Основываясь на решениях Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств (Москва, 4-5 декабря 2017 г.) С.В.Лавров и М.Д.Зариф обсудили ход работы по подготовке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря к подписанию на предстоящем V Каспийском саммите.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных международных проблем, в частности по сирийскому урегулированию в контексте проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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