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15.01.1815:36 Ответы на вопросы СМИ / Новости / Литва

Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи с очередной годовщиной трагических событий января 1991 года у Вильнюсской телебашни

32-15-01-2018

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Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать продолжающиеся попытки литовских властей политизировать трагические события января 1991 г. у Вильнюсской телебашни.

Ответ: Ничего, кроме сожаления такой подход не вызывает. Мы уже не раз разъясняли нашу позицию – недопустимо и просто аморально делать политику на человеческом горе. Не говоря уже о том, что грубо искажаются факты, которые трактуются в одностороннем, выгодном Вильнюсу ключе в ущерб исторической объективности.

Отсюда вытекает и неправовой характер проводимого в литовской столице постыдного судилища по т.н. делу «13 января 1991 года», попирающего основополагающие принципы правосудия, в частности, недопустимости придания уголовному закону обратной силы. Напомним, что проходящий по данному делу полковник запаса российской армии Ю.Н.Мель по-прежнему противоправно удерживается в литовской тюрьме.

Очевидно, что избранный Вильнюсом путь сведения исторических счетов с Россией является тупиковым. Пора перевернуть страницу, связанную с трагическими событиями у Вильнюсской телебашни, предоставив историкам возможность спокойно и непредвзято осмыслить  тот непростой период.

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